Propozycje zmian w „Piątce dla zwierząt”. Będzie ubój rytualny drobiu?

Premier Morawiecki powiedział, że wśród priorytetów rządu w temacie ochrony zwierząt jest rozwój wsi i rolnictwa, podnoszenie standardów chowu zwierząt i ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem. Morawiecki dodał, że do ustawy o ochronie zwierząt zostanie wprowadzonych kilka poprawek. Wydłużone zostanie vacatio legis, dopuszczony zostanie ubój rytualny drobiu, powstanie też system odszkodowań dla rolników.

– Proponujemy zmiany w ustawie o ochronie zwierząt – zostanie przede wszystkim powołana, osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt – poinformował premier. – Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt będzie weryfikowała sposób chowu, hodowli i traktowania zwierząt – dodał szef rządu.

Co to jest ubój rytualny drobiu?

Ubój jako taki to zabijanie zwierząt rzeźnych przez wykrwawienie w sposób uregulowany przepisami prawa. Z kolei ubój rytualny drobiu to tenże ubój, ale dokonywany zgodnie z prawami niektórych religii – głównie judaizmu i islamu.

Wyznawcy chrześcijaństwa mają zasady dotyczące żywienia (np. post ścisły), ale nie mają uboju rytualnego. Ten mają żydzi i muzułmanie. U tych pierwszych nazywa się szechita, u drugich jest elementem halal – właściwego postępowania, zgodnego z szariatem, czyli prawem normującym życie wyznawców religii muzułmańskiej.

Czy ubój rytualny drobiu jest w Polsce dopuszczalny?

Jeśli chodzi o ubój rytualny drobiu w Polsce, sprawa z nim jest niezwykle skomplikowana z prawnego punktu widzenia (jak i z ubojem rytualnym innych zwierząt). Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku (nowelizacja została przyjęta przez Sejm, ale zgodnie z zapowiedziami będą poprawki w Senacie) nakazuje ogłuszanie wszystkich zwierząt poddawanych ubojowi rytualnemu. A ogłuszanie jest elementem niedopuszczalnym zarówno szechity, jak i uboju według zasad halal.

Jednak w 2004 roku minister rolnictwa dopuścił ubój rytualny drobiu i innych zwierząt rozporządzeniem, jak się szybko okazało wbrew ustawie. Dokładnie § 8 ust. 2 rozporządzenia został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 34 ust. 1 i 6 ustawy o ochronie zwierząt, a w związku z tym także z art. 92 Konstytucji. 10 grudnia 2014 roku TK uchylił zakaz dokonywania uboju rytualnego. Zakaz naruszał wolność religii i sumienia wyrażoną w art. 53 Konstytucji.

Na czym polega szechita – ubój rytualny w judaizmie?

W religii mojżeszowej szechita to ubój rytualny zwierząt lądowych i ptaków. Dokonuje go specjalnie wykształcony tylko w tym celu rytualny rzezak – szojchet (to słowo pochodzi z jidysz, po hebrajsku brzmi szohet).

Szojchetem może być do dziś tylko dorosły mężczyzna, pobożny żyd, znający na wyrywki Talmud i przestrzegający prawa religijnego. „Papier” szojhet dostaje jak kiedyś od rabina, a dokument nazywa się kabala. Nie jest łatwo go otrzymać, szojchet zdaje trudny egzamin teoretyczny, a potem praktyczny, czyli dokonuje trzech ubojów rytualnych pod okiem starszych szojchetów. Dodajmy, że tej funkcji nie mogą sprawować mężczyźni głuchoniemi, chorzy psychicznie i upośledzeni manualnie.

Jak dokonuje się szechity – żydowskiego uboju rytualnego, w przypadku drobiu?

Cała sztuka polega na przecięciu przełyku i arterii jednym cięciem. Dokonuje się tego specjalnym nożem, mówiąc przy tym stosowną modlitwę. Zwierzę, w ten sposób ubite, jest potem koszerne, czyli może być spożywane według halachy (prawa żydowskiego).

Kluczowym elementem uboju rytualnego drobiu (ale też innych zwierząt) i największą kontrowersją wobec prawa europejskiego jest to, że zwierzę nie może zostać wcześniej pozbawione świadomości. Nie może zostać ogłuszenie żadną z dostępnych metod, mówiąc wprost. A właśnie ogłuszenie jest wymagane przez przepisy w większości europejskich systemów prawnych. Tymczasem ortodoksyjny żyd nie może spożywać mięsa niekoszernego.

Dziś, podczas uboju rytualnego drobiu i innych zwierząt (np. wołów), zwierzęta są umieszczane w klatkach. W przypadku drobiu to niekonieczne, w przypadku większych zwierząt tak właśnie się dzieje. Potem obraca się w nich większe zwierzę do góry nogami lub na bok. Szojchet dokonuje cięcia, a potem zwierzę zostaje wypuszczone, by się wykrwawić. W klatce zwierzę szamoce się i – według obrońców praw zwierząt i wrogów uboju rytualnego – nadmiernie cierpi. Według obrońców uboju z kolei cierpi mniej lub prawie w ogóle.

Ubój rytualny w Polsce ma 1000-letnią tradycję. Pierwsze przywileje gwarantujące żydom prawo do niego były wydane jeszcze w XI wieku i wielokrotnie potwierdzane (lub ograniczane). Uboju rytualnego zakazał Hans Frank nazistowski generalny gubernator ziem polskich w latach 1939-1945. Zakaz wydał natychmiast, w roku 1939, by poniżyć żydów.

Dyskusja o humanitaryzmie lub jego braku w stosunku do uboju rytualnego toczyła się zażarcie w II RP. Ustała w PRL, a wróciła w wolnej Polsce i toczy się bez przerwy do dziś. Jak się można domyślać, ubój rytualny drobiu i innych zwierząt ma swoich zajadłych wrogów i zwolenników, a przytaczanie wszystkich argumentów jednych i drugich to temat na książkę.

Co to jest halal – ubój rytualny drobiu i innych zwierząt u muzułmanów?

Ubój rytualny drobiu i wszystkich innych zwierząt w islamie nazywa się halal. To znaczy tak nazywają go Europejczycy, ponieważ halal to wszystko, co jest dozwolone według szariatu i nie dotyczy wyłącznie żywności. Koran zakazuje np. spożywania krwi, mięsa wieprzowego i padliny. Te rzeczy nie są „halal”, tylko „haram” (zakazane). Islam wymaga, by zwierzęta ubijano w sposób rytualny. Zakazuje także spożycia alkoholu – całkowicie.

Ubój zgodny z regułami halal musi spełniać następujące warunki: