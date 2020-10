Reklama z parą gejów nie narusza zasad etyki – orzekła komisja

Kampania producenta prezerwatyw – firmy Durex – odbiła się szerokim echem. Była prowadzona w internecie i telewizji.

W reklamie występują cztery pary. Jedna z nich to para jednopłciowa. Prawdziwa, to nie aktorzy, ale znani z internetu Jakub i Dawid. Poza tym, że są małżeństwem (związek sformalizowali poza granicami Polski), to są również aktywistami środowiska LGBT+.

W reklamie pary – w tym jednopłciowa – okazują sobie uczucia, przytulają się i rozmawiają o intymnych sprawach.

Skargi na spot z gejami

Nie wszystkim spodobała się zarówno kampania, jak i film Durexa. Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi.

W jednej czytamy: „Przez pojawienie się pary gejów reklama staje się wulgarna i niesmaczna. Nie mamy w polskim prawie przyzwolenia na związki homoseksualne, więc i reklama powinna się tego trzymać. Promocja związków homoseksualnych jest szkodliwa dla społeczeństwa, oswaja z tego typu związkami. Nie dążmy do akceptacji kultur Zachodu, dbajmy o swoje”.

Z kolei w kolejnej: „Jest to jawne naruszenie komfortu psychicznego osób oglądających tego typu spoty, które są w stanie wywołać u większości negatywne emocje co wprowadza u oglądającego uczcie frustracji i obrzydzenia. Reklama ta jest prowokacją i czystym skokiem na pieniądze, a na dodatek jest bezczelnym wykorzystywaniem środowiska LGBT+ w celach zarobkowych, w momencie gdy na całym świecie liczne ugrupowania walczą o swoje prawa, a nie o pieniądze”.

Durex nie wziął udziału w postępowaniu

Co ważne, Reckitt Benckiser Polska (właściciel marki Durex) nie zgodził się na uczestnictwo w postępowaniu przed KER. Nie wyraził też zgody na publikację uchwały w swojej sprawie. Firma napisała, że nie jest członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. „Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek orzeczeń dotyczących Reckitt Benckiser” – napisała.

A jednak Komisja Etyki Reklamy dokonała oceny zaskarżonej reklamy. Uznała, że reklama nie narusza dobrych obyczajów, nie promuje negatywnych wzorców i nie jest nieetyczna.

Przypomnijmy, że emisji spotu odmówiła państwowa TVP.