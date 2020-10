Restauracje w strefie żółtej i czerwonej. Oto najważniejsze zasady

– Walka z pandemią to nasze najważniejsze zadanie. Nasze działania podporządkowane są temu, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo – zapewnił Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej. Poznaliśmy nie tylko nową listę czerwonych powiatów, ale również obostrzenia, które wejdą w życie od soboty 17 października.

Restauracje w strefie żółtej. Najważniejsze zasady

W powiatach objętych żółtą strefą lokale gastronomiczne będą otwarte od godz. 6 do 21. Po tej godzinie będzie można zamawiać wyłącznie jedzenie na wynos. Właściciele restauracji muszą z kolei udostępnić gościom tylko co drugi stolik. Konieczne jest również zasłanianie ust i nosa w trakcie przechodzenia od wejścia do stolika, a obsługa musi dezynfekować stoliki po każdym kliencie.

Strefa czerwona. Jak będą działały restauracje?

W przypadku funkcjonowania restauracji, w strefie czerwonej będą obowiązywały identyczne restrykcje, co w strefie żółtej. Restauracje, knajpy, bary czy kawiarnie będą otwarte od godz. 6 do 21, a w środku zajmiemy tylko co drugi stolik. Po godz. 21 wciąż będziemy mieć możliwość poproszenie o dostawę posiłków do domu.