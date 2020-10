Siłownie i baseny zostaną ponownie otwarte? „Sobota to realistyczny termin”

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w naszym kraju, polski rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu obostrzeń. Zgodnie z decyzją premiera oraz ministra sportu, od soboty 17 października zamknięte są siłownie, kluby fitness oraz baseny. Zamknięcie tych placówek spotkało się ze sporą krytyką m.in. ze strony sportowców, w tym Otylii Jędrzejczak oraz Anny Lewandowskiej.

W piątek odbyło się spotkanie polskiej mistrzyni olimpijskiej z wicepremierem Piotrem Glińskim i sekretarzem stanu Anną Krupką. Dzień później w Warszawie przedstawiciele branży fitness zorganizowali spotkanie, domagając się otwarcia siłowni i klubów fitness. W poniedziałek 19 października doszło do spotkania z Jarosławem Gowinem.

Siłownie - kiedy mogą zostać otwarte?

Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że stronom udało się dojść do porozumienia. - Chcemy otworzyć siłownie i baseny jak najszybciej. Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu. Sobota to realistyczny termin - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Adam Śliwiński, przedstawiciel branży fitness dodając, że równocześnie kontynuowane będą rozmowy w sprawie programów osłonowych dla branży. Śliwiński podkreślił również, że Gowin wezwał GIS do przedstawienia uzasadnionego stanowiska na potwierdzenie swojej rekomendacji, by zamknąć obiekty sportowe.

Gowin otwarty na dialog

Strona rządowa nie chciała komentować ustaleń spotkania - Będziemy się starali możliwie szybko wyjść naprzeciw oczekiwaniom, czyli odmrozić branżę fitness oraz dostęp do basenów i aquaparków, ale przy zachowaniu zwiększonego niż do tej pory poziomu bezpieczeństwa sanitarnego - przekazała wiceminister Olga Semeniuk. Jarosław Gowin dodał, że rząd jest otwarty na dalszy dialog z branżą.

