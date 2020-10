Koronawirus szaleje, ale drogowcy nie przestają budować

Ostatnio zrobiło się nerwowo, koronawirus trafił się na budowie Zakopianki. Budowa nie została jednak wstrzymana, podobnie jak inne.

„Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki” – pisze GDDKiA.

Dyrekcja póki co nie zamraża inwestycji i nie wstrzymuje planów. – Firmy realizujące zlecenia budują swoją stabilność ekonomiczną i kadrową. To nie tylko firmy budowlane. Nasze inwestycje to całe ciągi dostaw, tysiące miejsc pracy i setki podwykonawców, dostawców i usługodawców – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Do tej pory koronawirus nie zatrzymał budowy dróg i liczę, że przy zachowaniu odpowiedniej staranności i ostrożności nadal tak pozostanie – dodał Żuchowski.

Bez drogowców będzie krucho

– Inwestycje infrastrukturalne są motorem rozwoju polskiej gospodarki i jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać aktualne kontrakty i zawierać nowe. To ok. 1,5 mln miejsc pracy w całej Polsce – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jeżeli porównamy rok 2020 do 2019 to wydatki inwestycyjne od stycznia do września, sumarycznie i w podziale na poszczególne miesiące kwoty są dużo większe. Rekordowe były sierpień i wrzesień, kiedy to GDDKiA wypłaciła firmom budowlanym o około 80 proc. więcej niż w 2019 roku w tych samych miesiącach. Marzec i kwiecień to wynik lepszy o blisko 70 proc. W sumie od stycznia do września Dyrekcja wypłaciła wykonawcom blisko 10 mld zł, czyli o ok. 3,5 mld więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku.

Przetargi ogłoszone i do ogłoszenia

W 2020 roku GDDKiA ogłosiła przetargi dla 24 odcinków o łącznej długości 310,2 km i szacunkowej wartości ok. 9,8 mld zł. Z tego 18 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 268,9 km i szacunkowej wartości ok. 8,7 mld zł oraz 6 obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 41,3 km i szacunkowej wartości ok. 1,1 mld zł.

Do końca roku zaplanowano jeszcze ogłoszenie przetargów dla 22 odcinków o łącznej długości 260,7 km i szacunkowej wartości ok. 9,9 mld zł. W tym 15 zadań z PBDK o łącznej długości 192,7 km i szacunkowej wartości ok. 8,2 mld zł oraz 7 obwodnic z PB100 o łącznej długości 68 km i szacunkowej wartości ok. 1,7 mld zł.

