Nowe obostrzenia. Czy można zrobić zaplanowany wcześniej tatuaż?

24 października cała Polska znalazła się – decyzją rządu – w strefie czerwonej. Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym, jak informuje rząd.

Nowe obostrzenia zostały opublikowane w piątek w nocy w Dzienniku Ustaw. Mówa o rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Można się tatuować. Zasady sanitarne

Jak czytamy na stronach rządowych, salony tatuażu mogą działać, ale zgodnie z określonymi na nowo zasadami.

„Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun” – czytamy.

Salony tatuażu. Obowiązkowa odległość

Jednocześnie ustanowiono zasady przebywania w salonie, także dla personelu. „Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej co najmniej 2 m od powierzchni podłogi”.

