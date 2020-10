Więcej mieszkań na wynajem. Będą dopłaty, ulgi i uproszczone procedury

Projekt zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach oraz poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach. Poza tym są w nim dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do właśności w nowo budowanych mieszkaniach w formule społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę.

– Pakiet Mieszkaniowy to oczekiwana na rynku mieszkaniowym inicjatywa ustawodawcza. Negatywne skutki trwającej epidemii wymagają podjęcia działań stymulujących budownictwo mieszkaniowe. Wykorzystanie nowych instrumentów wsparcia finansowego powinno doprowadzić do pobudzenia polskiej gospodarki – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. I dodaje: – Zmieniamy oblicze Towarzystw Budownictwa Społecznego, przekształcając je w Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Uzupełniamy ten rodzaj budownictwa społecznego o bardziej dogodny mechanizm dojścia do własności wynajmowanego lokalu. Na szczególną uwagę zasługuje powołanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Fundusz stanowić będzie, realizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, wsparcie dla samorządu przeznaczone na udział gmin w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych – wskazał wicepremier Gowin.

Oto kluczowe rozwiązania społecznej części pakietu mieszkaniowego, które znajdują się w ustawie

Zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym

wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc);



wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania;



zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80 proc. kosztów nowych inwestycji;



wyższe granty na remonty zasobu budynków komunalnych, które ze względu na stan techniczny nie są użytkowane (pustostany);



uproszczona procedura ubiegania się o środki;



uelastycznienie zasad dotyczących czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w OZE, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych;



premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premię na remont budynku wybudowanego



wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 proc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS;



w przypadku budowy mieszkań społecznych z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy, będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności;



dopłaty do czynszu w programie „Mieszkanie na start” i szansa dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej (opcja dla „stających na nogi” – dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.



Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

dodatkowa pula środków w wysokości 1,5 mld zł;



dla gmin, które chciałyby wesprzeć budownictwo społeczne, ale ich budżety ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19;



wysokość wsparcia wyniesie 10 proc. planowanej inwestycji mieszkaniowej istniejącego TBS/SIM lub w przypadku nowego SIM – 3 mln zł;



wnioski będą przyjmowane przez KZN i rozpatrywane w terminie 60 dni;



obowiązywać będzie uproszczona procedura.



Pomoc kierowana bezpośrednio do lokatorów

nowe dopłaty do czynszu wliczane do dodatków mieszkaniowych



wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu);



systemowo lepsza procedura dla wnioskujących o dodatek mieszkaniowy.



