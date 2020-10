Bezzwrotne 5 tys. zł dla mikrofirm. Które przedsiębiorstwa dostaną?

Pierwsze czytanie poselskiego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, miało miejsce we wtorek, na sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja zgodziła się na projekt wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Inne poprawki dojdą podczas drugiego czytania.

Część branż znalazła się w trudnej sytuacji, to m.in. gastronomia i branża fitness. Dotyczy ich już Tarcza Branżowa. Teraz posłowie PiS zgłosili projekt kolejnego wsparcia dla branż, które de facto znalazły się w sytuacji lockdownu (w związku z wprowadzeniem w Polsce czerwonej strefy, skutkującej ograniczeniami działalności dla wielu przedsiębiorstw).

Branże, które ucierpiały najbardziej, czekają na wsparcie

Poseł Zdzisław Sipiera powiedział, że „branże, które są dotknięte znacznymi ograniczeniami, to branża gastronomiczna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, rozrywkowa i rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna”.

Nowa ustawa obejmie najpewniej ok. 173 tys. firm w Polsce i 372 tys. pracowników. – Kwota, która jest przewidywana to jest 1 mld 800 mln zł. I będzie pochodziła z funduszu covidowego, który został wcześniej uchwalony przez Sejm – powiedział Sipiera.

– Zagrożone jest tak naprawdę w wielu przypadkach dalsze funkcjonowanie tych przedsięwzięć. A z tym się wiąże likwidacja miejsc pracy. Te branże nie otrzymały tego wsparcia, stąd konieczność podjęcia tych działań, energicznych, szybkich i dlatego też w takim trybie wnioskujemy do Wysokiej Izby, żeby się tym zająć – mówił dalej Sipiera.

Co ważne, wnioski o dotację będzie można składać z dużym opóźnieniem, nawet do 10 czerwca 2021 r.

Zwolnienia, dotacje, dodatki i zawieszenia w ustawie

W ustawie znajdą się też inne zapisy. Dotyczą m.in.

zawieszenia stosowania ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy;



dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej;



dodatkowego świadczenia postojowego;



uregulowania kwestii zwrotu dofinansowania;



wymiany informacji między ZUS a KAS;



kontroli ZUS;



zmiany w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;



zmiany w obszarze pożyczki przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy;



wprowadzenia zmiany dot. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań realizowanych z tego Funduszu;



przedłużenia finansowania dotychczasowych instrumentów, które są zapisane w ustawie z 2 marca 2020 roku;



zwolnienia z ZUS;



terminów składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS i obowiązki płatników składek;



zawieszenia opłaty targowej;



przedłużenie możliwości finansowania zadań z ZFŚP do 30 czerwca 2021 r.



Doraźne wsparcie dla firm ma wynosić do 5 tys. zł pod warunkiem spadku uzyskanych przychodów. – Warunkiem jest to, że aby ta dotacja była możliwa do przyznania, musi być ta działalność, która była niższa o co najmniej 40 proc. uzyskanych dochodów w październiku albo listopadzie w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dotacja może wynieść do 5 tys. zł i może być później udzielona, jako umorzenie w przyszłości – powiedział poseł Sipiera.

Poprawkę przyjęli posłowie, drugie czytanie ustawy będzie miało w Sejmie. Potem nastąpi głosowanie nad ustawą.

