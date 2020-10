Pierwszy elektryczny rower Harley’a-Davidsona już jest. Ładny?

Harley-Davidson, starzejąca się marka, która w ciągu ostatniego roku zmagała się ze spadkiem sprzedaży, założyła firmę zajmującą się e-rowerami, dzięki której ma nadzieję nawiązać kontakt z młodszymi odbiorcami i rozwinąć działalność.

Nowa marka Harley'a – Serial 1

Serial 1, nowe przedsięwzięcie Harley’a-Davidsona, pokazano we wtorek 26 października. To elektryczny rower, który, jak twierdzi firma, trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku. Harley-Davidson pierwotnie zaprezentował zdjęcia koncepcyjnego roweru elektrycznego w styczniu 2019 roku, ale ostatecznie zmieniono plan. Firma będzie mniejszościowym udziałowcem Serial 1, a inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka będą właścicielami większości nowej marki, chociaż firma Serial 1 odmówiła ujawnienia inwestorów.

Harley-Davidson wypuścił również motocykl elektryczny Livewire, aby pomóc dotrzeć do nowych klientów, ale zachował ten pełnoprawny motocykl pod nazwą Harley.

Kłopoty Harley'a-Davidsona

Tego lata Harley-Davidson ogłosił plany zwolnienia około 700 osób. Cięcia nastąpiły, gdy sprzedaż Harley’a osiągnęła najniższy poziom w czasie pandemii, a przychody w drugim kwartale spadły o 47 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Harley walczył już przed pandemią, a zyski spadały przez ostatnie sześć lat, zgodnie z raportami rocznymi (Harley-Davidson ogłosił we wtorek, że jego zyski wzrosły o 39 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy w porównaniu z rokiem ubiegłym, chociaż jego przychody w tym samym okresie spadły o 8 proc.).

Serial 1 jest prowadzony przez byłych pracowników Harley’a-Davidsona. Prezesem Serial 1 został Jason Huntsman, który pracował w Harley’u od 2013 roku, w tym jako dyrektor firmy ds. wewnętrznego rozwoju e-rowerów.

Serial 1 będzie miała dwie siedziby. Inżynierowie będą się znajdować w Milwaukee, w budynku Harley’a-Davidsona. Serial 1 otwiera również biuro w Salt Lake City w stanie Utah, które, jak powiedział Aaron Frank, menedżer marki Serial 1, zostało wybrane jako centrum branży outdoorowej i e-commerce. Serial 1 spodziewa się, że wiele swoich rowerów będzie sprzedawać bezpośrednio konsumentom. Sprzedaż rowerów online stała się powszechna w przypadku wiodących marek rowerów elektrycznych, takich jak VanMoof i Rad Power Bikes.

