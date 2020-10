Startuje serwis, który wesprze restauracje w lockdownie. Można już zamawiać

Serwis Knajp.pl to platforma, która pozwala sprzedawać restauracjom w sieci bez prowizji. Przy okazji pomaga – w dobie koronawirusa – uporać się gastronomii z zamówieniami. Bo tylko w ten sposób restauracje, knajpy i kawiarnie mogą cokolwiek sprzedawać.

Dawniej wspierali gastro, teraz są Knajp.pl

Knajp.pl to kontynuacja inicjatywy o nazwie #WspieramGastro. Ta powstała podczas wiosennego lockdownu. Wówczas istniała strona internetowa wspieramgastro.warszawa.pl. Dzięki niej restauratorzy mogli sprzedawać, ale nie dzieląc się zyskiem z pośrednikami, jak Uber Eats, Wolt, Pyszne.pl i inne.

Warszawskie lokale – to szacunki – zaoszczędziły wówczas ponad 200 tys. zł.

Serwis Knajp.pl działa tym razem w całym kraju, a nie wyłącznie w Warszawie. Twórcami Knajp.pl jest trójka warszawskich restauratorów: Tomasz Czudowski (Ale Wino, Forty, Kukułka), Enio Chłapowski-Myjak (Mr. OH, MISS TI) i Michał Juda (Youmiko Vegan Sushi).

Lockdown dla knajp. Kolejna fala pandemii

Serwis Ouichef cytuje Tomasza Czudowskiego: – Po sporym lokalnym sukcesie portalu w czasach lockdownu byliśmy zajęci otwieraniem na nowo naszych restauracji. Nie zapomnieliśmy jednak o realiach epidemii i o nadchodzącej drugiej fali, której rozmiarów i tempa nie sposób było jednak przewidzieć. Przez ten czas przygotowaliśmy kolejną odsłonę portalu, która obejmie zasięgiem wszystkie miasta. Jesteśmy silniejsi o doświadczenia z pierwszej fali, gdzie lockdown ponownie zaskakuje całą branżę z dnia na dzień, po ogłoszonym rozporządzeniu rządu zamykającym restauracje. achęcamy knajpy z całej Polski do dołączania, a gości do wspierania gastronomii i zamawiania jedzenia do domu bezpośrednio ze swoich ulubionych Knajp.pl.

Na stronie Knajp.pl czytamy o korzyściach, jakie serwis daje restauracjom: „Pomagamy restauracjom w tym trudnym czasie pozyskać więcej klientów i zamówień. [Mamy] niskie koszty bez prowizji”.

Knajp.pl działa tak, że płaci się abonament, w zależności od liczby zamówień i samemu wprowadza zmiany. „Masz pełną kontrolę nad swoją ofertą. Nie musisz czekać na portal, aby wprowadził ci zmiany. Zmiany jak np. dodanie produktów, zmiana cen, wyłączenie produktów czy ustalenie obszarów dosta robisz samodzielnie – zachęca Knajp.pl.

