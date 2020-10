Nowelizacja budżetu z podpisem prezydenta. Miał być zerowy deficyt, będzie dziura na 109,3 mld zł

Prace nad nowelizacją budżetu prowadził w tym tygodniu Senat, który zgłosił kilka poprawek do nowelizowanej ustawy budżetowej. Gdy ustawa wróciła do Sejmu, posłowie 28 października przystali na tylko jedną z nich, dotyczącą utworzenia nowej rezerwy na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenie środków unijnych. Ta rezerwa wyniesie 700 mln zł z czego 300 mln na obsługę długu SP, a 400 mln – na rozliczenie środków unijnych.

Po przyjęciu poprawki przez Sejm nowelizacja ustawy budżetowej trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda, o czym poinformowała Polska Agencja Prasowa, podpisał nowelę budżetu na rok 2020 w piątek 30 października.

Nowelizacja budżetu 2020. Jakie będą dochody, wydatki?

Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł. Co ważne, początkowo, gdy uchwalano ustawę budżetową (jeszcze przed pandemią koronawirusa), planowano, że rok 2020 w Polsce zakończy się z zerowym deficytem.

Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6 proc. wobec wzrostu o 4,5 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3 proc. wobec 2,5 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8 proc. z 5,1 proc. założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

