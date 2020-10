Dziś konferencja premiera. Nieoficjalnie: Ogłosi nakaz pracy zdalnej

W piątek 30 października na godz. 15.30 zaplanowano konferencję premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz głównego doradcy prezesa rady ministrów ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana.

Wszyscy wyczekują tego, co może zostać na niej ogłoszone, ponieważ w tym tygodniu nie odbyła się jeszcze cotygodniowa konferencja dotycząca sytuacji epidemicznej w kraju. Podczas takich wystąpień ogłaszano też szereg restrykcji czy zmian, wprowadzanych w związku z pandemią koronawirusa. Co ważne, jak dotąd rządzący nie wydali oficjalnego stanowiska ws. zamknięcia cmentarzy na 1 listopada, a według mediów jest to całkiem możliwe.

Koronawirus w Polsce. RMF FM nieoficjalnie: Będzie nakaz pracy zdalnej

Dziennikarze RMF FM ustalili nieoficjalnie, co zostanie ogłoszone podczas piątkowej konferencji premiera. „Rząd szykuje rozporządzenie, w którym znajdzie się nakaz pracy z domu” – czytamy na stronach rozgłośni. Oczywiście mają być wyjątki od tego nakazu jak w przypadku kierowców czy lekarzy lub sprzedawców.

Sam nakaz ma być bardziej zaleceniem, by nie opuszczać domu, jeśli nie idzie się np. na zakupy czy spacer. Podobnie działa to w przypadku seniorów powyżej 70. roku życia, którym rząd zaleca, by nie opuszczali domów (w rozporządzeniu w tej sprawie brzmi to jednak bardziej jak zakaz opuszczania miejsca zamieszkania).

