Wsparcie dla sprzedawców chryzantem. Co zrobić, aby otrzymać pomoc?

W piątek 30 października podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki ogłosił, że w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem cmentarze w sobotę, niedzielę i poniedziałek (31 października – 2 listopada) będą zamknięte. Po ogłoszeniu tej decyzji rozgoryczenia nie kryli handlarze kwiatów oraz zniczy. Pomoc dla sprzedawców zadeklarował Mateusz Morawiecki. Premier zamieścił wpis na Facebooku, w którym zapewnił, że zgodnie z wcześniejszą obietnicą terenowe oddziały ARiMR i KOWR odkupią od producentów i sprzedawców kwiaty i rośliny, które byłyby sprzedawane przed cmentarzami. – Przekażemy 180 mln zł dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nie sprzedadzą zniczy i kwiatów – poinformowała wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk

Pomoc dla sprzedających znicze i kwiaty – szczegóły

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w specjalnym komunikacie przekazała, że pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31.10-2.11 poniosły straty Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy?

Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklaracje taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r.

Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tego wsparcia. Planuje się, że pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

Więcej szczegółów na temat pomocy na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

