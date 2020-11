Jedna z największych sieci siłowni otwiera się, pomimo zakazu. Następne pójdą za nią?

Siłownie i kluby fitness zostały zamknięte decyzją rządu, w związku z coraz groźniejszym przebiegiem drugiej fali koronawirusa. Sieciowe siłownie, ale też osiedlowe kluby, zostały zamknięte na głucho. Pisaliśmy o jednym klubie z Krakowa, którego właściciele postanowili wykorzystać kruczek prawny i uczynić ćwiczących członkami klubu sportowego, by mogli trenować. Był to jednak przypadek jednostkowy.

Teraz wyłom postanowił zrobić Zdrofit, jedna z największych sieci w Polsce, posiadająca kilkadziesiąt klubów w całym kraju, w tym 52 w samej Warszawie. Otwiera kluby, by prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe w podwyższonym reżimie sanitarnym. To jest dozwolone, choć siłownie na początku obostrzeń na to się nie zdecydowały.

Niektóre kluby sieci Zdrofit zostały otwarte w poniedziałek 2 listopada. Sieć napisała na Facebooku: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wskazane kluby fitness będą działać z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego i wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach zorganizowanych zajęć sportowych (w tym zajęć fitness)”.

Zdrofit: „Mamy warunki do bezpiecznego organizowania zajęć”

Spółka Benefit Systems (do której należy m.in. sieć Zdrofit) przesłała redakcji Gazeta.pl oświadczenie, w którym wyjaśnia motywy swojej decyzji.

„Dostosowaliśmy działalność wybranych klubów fitness do wymogów obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów, zapewniając możliwość kontynuowania treningów w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Obecnie działa jedynie 50 z ponad 150 naszych klubów. Są to obiekty wielkopowierzchniowe, zlokalizowane w nowoczesnych budynkach, zapewniających m.in. właściwy obieg i wymianę powietrza oraz warunki do bezpiecznego przemieszczania się bez kolejek” – głosi oświadczenie.

„Zgodnie z wytycznymi GIS dla klubów fitness, w obiektach, które ponownie otworzyliśmy w ramach realizacji zorganizowanych zajęć sportowych, wprowadziliśmy szczególny rygor bezpieczeństwa sanitarnego: niezbędne odstępy czasowe pomiędzy grupami trenujących, by przygotować obiekt do kolejnych zajęć sportowych (wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcja sprzętu), limity wejść (10 m2 na osobę), a także odpowiedni dystans między sprzętem oraz pomiędzy trenującymi. O przestrzeganiu zaleceń sanitarnych dodatkowo przypominają specjalne oznaczenia w klubach i starannie przeszkoleni w tym zakresie pracownicy – informuje Benefit Systems.

Zdrofit otwiera siłownie, które działają wg nowych zasad:

Warszawa:

Zdrofit ul. Dywizjonu 303 129B, Warszawa Bemowo;



Zdrofit ul. Ostrobramska 101, Warszawa Gocław;



Zdrofit ul. Puławska 427, Warszawa Ursynów;



Zdrofit Metro Dw. Gdański ul. Inflancka 4c, Warszawa Śródmieście;



Zdrofit Atrium ul. Głębocka 15, Warszawa Targówek;



Zdrofit Europlex ul. Puławska 17, Warszawa Mokotów;



Zdrofit Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, Warszawa Mokotów;



Zdrofit CH Arkadia Al. Jana Pawła II 82, Warszawa Śródmieście;



Zdrofit Koneser Plac Konesera 5, Warszawa Praga Pn;



Zdrofit Atrium Promenada ul. Ostrobramska 75c, Warszawa Gocław;



Zdrofit Al. Jerozolimskie 100, Warszawa Ochota;



Zdrofit Galeria Młociny ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, Warszawa Bielany;



Zdrofit ul. Grójecka 208, Warszawa Ochota;



Zdrofit Wola Park ul. Górczewska 124, Warszawa Wola;



Zdrofit Warsaw Spire Plac Europejski 1, Warszawa Wola;



Zdrofit Galeria Północna ul. Światowida 17, Warszawa Tarchomin;



Zdrofit Al. Wilanowska 361, Warszawa Mokotów;



Zdrofit ul. Jana Kazimierza 3, Warszawa Wola.



Gdańsk:

Zdrofit CH Manhattan Al. Grunwaldzka 82, Gdańsk



Gdynia:

Zdrofit CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2, Gdynia



Przypomnijmy, że rząd wprowadził zakaz funkcjonowania siłowni od 24 października. Wyłączeniem objęte są obiekty, które:

działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,



są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,



są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.



Czytaj też:

Branża fitness chce od rządu 800 milionów złotych. „Osoby mniej aktywne przechodzą COVID-19 ciężej”