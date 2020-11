Atak cyberoszustów. Odbierasz w paczkomatach InPostu? Uważaj

Ataki cyberprzestępców pojawiają się bez przerwy, ostatnio jednak znacznie częściej. Tym razem CERT Polska ostrzega przed hakerami, którzy wzięli sobie za cel InPost.

facebook

Cyberatak: Narażeni posiadacze telefonów z Androidem

„Uwaga! Obserwujemy atak podszywający się pod InPost – Paczkomaty, Kurier, którego celem są smartfony z Androidem. Cyberprzestępcy zwabiają ofiary przez SMS na strony o adresach łudząco podobnych do InPostu i poprzez fałszywy sklep Google Play, nakłaniają do instalacji złośliwej aplikacji pochodzącej z rodziny Cerberus. Po instalacji napastnicy mają pełen dostęp do urządzenia (kontakty, SMS, wykonywanie połączeń telefonicznych, zapisane dane kart płatniczych). Złośliwe domeny są na bieżąco dodawane do naszej listy ostrzeżeń” – pisze CERT.

InPost natychmiast odniósł się do ostrzeżenia, przekazując dalej informację za pośrednictwem swojego konta na Twitterze.

twitter

Cyberataki są coraz częstsze. Przestępcy zaatakowali „Strajk Kobiet”

Ostatnio cyberoszuści podwoili swoją aktywność. Niedawno podawaliśmy, że wyłudzają dane osobowe za pomocą nieistniejącego nagrania przedstawiającego rzekome pobicie jednej z uczestniczek trwających protestów antyrządowych „Strajk Kobiet”.

Cyberprzestępcy za pomocą przechwyconych danych mogą m.in. wyłudzać pieniądze od znajomych na portalu społecznościowych na tzw. metodę na BLIK-a. Kradzież tożsamości może prowadzić do opróżnienia konta w banku.

Czytaj też:

Co czwarty polski kierowca kupuje opony przez internet. Można wysłać je kurierem?