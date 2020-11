Przedsiębiorcy: Tarcze antykryzysowe były słabe

Tak wynika z najnowszych badań Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. Badania przeprowadzono między 8 a 23 października, czyli tuż przed falą ogólnopolskich protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Generalne wnioski nie napawają optymizmem. Prawie 2/3 respondentów negatywnie ocenia kondycję gospodarki. To sugeruje słaby IV kwartał w gospodarce.

Druga fala pandemii: strach rośnie

Obawy przedsiębiorców związane z drugim uderzeniem koronawirusa pozostają na bardzo wysokim poziomie. Skutków pandemii boi się prawie 80 proc. firm. Firmy boją się ponownych obostrzeń i ewentualnego, ponownego zamknięcia gospodarki. Rosną obawy co do wzrostu podatków (69 proc., w lipcu – 62 proc.). Przy takich czynnikach niepewności trudno o kontynuację trendu odbudowy nastrojów firm do poziomów przedkryzysowych.

Tarcze antykryzysowe: ich ocena spada

Co ważne ankietowani raczej negatywnie oceniają skuteczność Tarcz antykryzysowych z perspektywy czasu. Średnia ocena to 4,1 w skali od 0 do 10 (w lipcu 4,4). Łącznie negatywne oceny to 46,9 proc. (wariant 0-4). Z tego 10,1 proc. firm ocenia Tarcze antykryzysowe bardzo źle (0). Ale są również pozytywne oceny, łącznie to 22,2 proc. Jedynie 1,9 proc. dało najwyższą ocenę (10).

Dodajmy, że 80 proc. firm obawia się drugiej fali pandemii, choć poprzednio było to 90 proc. Istotnie zwiększył się też odsetek firm, które boją się wzrostu podatków. To 69 proc. wobec 62 proc. w lipcu. Co jest też interesujące, 62 proc. firm obawia się wzrostu znaczenia państwa w gospodarce (poprzednio było to 44 proc.).

