Nowe obostrzenia. Zamknięte kina, teatry, muzea

– Pandemia nasila się i dlatego nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są potrzebne. Chronimy przez to służbę zdrowia i ludzi. Dzisiaj blisko 25 tysięcy przypadków to zdecydowanie zbyt dużo, żeby mówić o stabilizacji – mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ogłosił nowe restrykcje, które będą obowiązywały od najbliższej soboty co najmniej do końca listopada.

Nowe obostrzenia – co się zmieni?

Jedną ze zmian, które wchodzą w życie, jest zamknięcie kin, teatrów, muzeów, galerii sztuki i innych placówek kultury. Poza tym zamknięte zostaną m.in. sklepy niespożywcze w galeriach handlowych oraz hotele, poza niewielkimi wyjątkami. Nauka zdalna obejmie także klasy 1-3 szkoły podstawowej, które dotychczas uczyły się stacjonarnie.

