Nowe obostrzenia, a więc i kolejne zasiłki opiekuńcze. Minister Maląg deklaruje pomoc

W komunikacie zamieszczonym na twitterowym profilu Polskiej Agencji Prasowej możemy przeczytać oświadczenie minister Maląg dotyczące zasiłku opiekuńczego. „Przywracamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy na wcześniej obowiązujących zasadach” – przekazała.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Minister rodziny i polityki społecznej przypomniała, że chodzi o rozwiązanie, które z powodu pandemii rząd wprowadził w marcu tego roku. „Rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach i przedszkolach były zawieszone” – czytamy.

Nowe obostrzenia. Szkoła zdalnie także dla uczniów 1-3

Deklaracja Marleny Maląg to odpowiedź na kolejne obostrzenia wprowadzone w szkołach 4 listopada. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w klasach 1-3 wraca nauka zdalna, a stan ten potrwa co najmniej do 29 listopada. Już wcześniej z domu musieli uczyć się uczniowie szkół średnich oraz podstawówek z klas 4-8. Zajęcia zdalne mają także studenci uczelni wyższych.

Nowe obostrzenia. Kiedy wchodzą w życie?

Nowe zasady dotyczące uczniów klas 1-3 wchodzą w życie 9 listopada i potrwają co najmniej do 29 listopada. Jeżeli natomiast chodzi o przedszkolaki i dzieci oddawane do żłobków – sytuacja pozostaje bez zmian.

