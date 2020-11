Będzie wsparcie finansowe dla dotkniętych nowymi obostrzeniami branż

Jak pisze Interia.pl będą nowe formy pomocy z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeśli obroty spadną firmie o więcej niż 30 proc. fundusze pozwolą na pokrycie do 70 proc. kosztów stałych, jak zapowiedział szef PFR Paweł Borys.

Nowe obostrzenia. Ile dotkną branż?

Przypomnijmy, część restrykcji już zaczęła obowiązywać, od połowy października 2020 roku, kolejne wejdą w życie w sobotę 7 listopada. Ucierpią branże gastronomiczna, turystyczna, handlowa i wiele innych. Łącznie 22 branże, jak wyliczył premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie z PFR: Pokrycie kosztów i umorzenie

Jak powiedział szef PFR w rozmowie z portalem „nowym instrumentem, za który będzie odpowiedzialny Polski Fundusz Rozwoju jest dofinansowanie kosztów stałych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”. Tutaj chodzi o dofinansowanie do 70 proc. kosztów stałych przy spadku obrotów o 30 proc. i więcej. Z kolei inna rzecz to umarzanie już udzielonych subwencji z PFR. „Chodzi o umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP z sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi, pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 roku do marca 2021 roku o co najmniej 30 proc. W ich przypadku będzie możliwe umorzenie do 100 proc. subwencji” – mówi Borys.

Szef PFR mówił też o gotowości do udziału w tworzeniu nowej tarczy finansowej. Poinformował, że konsultacje z KE o jej nowej wersji już się odbyły i wszystko poszło dobrze, jest zgoda na opracowanie programu wsparcia dla przedsiębiorców.

