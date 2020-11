Od jutra nowe obostrzenia. Ostatni etap przed narodową kwarantanną

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli w 4 listopada wprowadzenie nowych obostrzeń, które zaczną obowiązywać od soboty 7 listopada. Mają się one przyczynić do skuteczniejszej walki z pandemią koronawirusa. W ostatnim tygodniu notowane są bowiem dzienne wyniki zakażeń przekraczające 25 tys. przypadków. Jednocześnie premier stwierdził, że jest to ostatni etap przed całkowitym lockdownem, który nazwano narodową kwarantanną.

„To ostatni etap, który może nas uchronić przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny. Chcemy maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań” – czytamy w oficjalnym komunikacie rządu.

Nowe obostrzenia od 7 listopada. Najważniejsze zmiany

Rząd postanowił rozszerzyć nakaz nauki zdalnej. Od poniedziałku 9 do 29 listopada z domu uczyć się będą już nie tylko studenci, uczniowie liceów i szkół podstawowych w klasach 4-8, ale także uczniowie klas 1-3. Bez zmian funkcjonować będą żłobki i przedszkola.

"Przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów" - czytamy jednak.

Zamknięte kina, teatry i centra handlowe

Od jutra zamknięte będą także placówki kultury, a wśród nich m.in. kina i teatry, a także centra handlowe poza wybranymi sklepami. Jest to powrót do rozwiązań znanych z wiosennego lockdownu.

Rząd wprowadził następujące obostrzenia:

Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 do 29 listopada



Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 do 29 listopada



Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą



Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m kw., w sklepach powyżej 100 m kw. – 1 os/15 m kw. (bez zmian) – od 7 do 29 listopada



Kościoły: 1 os/15 m kw. – od 7 listopada do 29 listopada



Przedłużenie aktualnych obostrzeń

Przedłużeniu do 29 listopada podlegają także obowiązujące już obostrzenia, które stopniowo wprowadzano we wcześniejszych terminach. Wśród nich znalazły się:

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna



W transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących, lub 30 proc. wszystkich

Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni



Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności



Zawieszenie działania sanatoriów

Zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos



Ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób



Zakaz organizowania spotkań i imprez



Ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)



