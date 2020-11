Będzie pełny lockdown? Michał Dworczyk: Jest takie zagrożenie

W sobotę 7 listopada agencja prasowa Associated Press i amerykańskie media, w tym CNN, opublikowały wyniki z Pensylwanii. Z przekazanych przez te ośrodki medialne informacji wynika, że we wspomnianym stanie zwyciężył kandydat demokratów Joe Biden, co ostatecznie przypieczętowało jego zwycięstwo.

Wyniki wyborów w USA. Co to oznacza dla Polski?

Dzisiaj prezydent Andrzej Duda ma ratyfikować polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Co ona oznacza? – Wzmocnienie bezpieczeństwa, a w konsekwencji to jest dobra informacja nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu – skomentował Michał Dworczyk na antenie Polskiego Radia. – Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla Amerykanów. Wzajemnie traktujemy się podmiotowo – dodał polityk, zaznaczając jednocześnie, że transakcje między partnerami są „korzystne dla dwóch stron”.

Koronawirus w Polsce. Kiedy lockdown?

Szef KPRM na antenie Polskiego Radia stwierdził, że pełny lockdown „nie jest nieuchronny, chociaż jest takie zagrożenie”. – Premier Morawiecki wyraźnie o tym mówił, podając wskazania i wartości dotyczące liczby zakażonych osób na 100 tys. mieszkańców, po przekroczeniu których musimy spodziewać się narodowej kwarantanny (…), ale to jest scenariusz, którego chcielibyśmy uniknąć – powiedział polityk i dodał, że rząd chce uniknąć decyzji, które będą miały „niedobre konsekwencje dla gospodarki”.

Respiratory z Niemiec? Michał Dworczyk komentuje

– Była deklaracja polityczna ze strony niemieckiej przekazania pomocy sprzętowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za empatyczną postawę naszych sąsiadów i wyrażamy podobną – skomentował szef KPRM. W dalszej części audycji Michał Dworczyk zaznaczył, że w Agencji Rezerw Materiałowych jest pula ponad 6 tys. respiratorów.

– Część polityków, mówię to naprawdę z ubolewaniem, stara się wprowadzić chaos, poczucie zagrożenia wśród obywateli, że tego sprzętu jest za mało, że jest go niewystarczająco dużo. Tak nie powinniśmy działać, jeśli chodzi o ten czas pandemii. Powinniśmy wszystkie siły i środki skupić na walce z epidemią – podkreślił Michał Dworczyk, apelując o działanie ponad politycznymi podziałami.

