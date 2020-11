Znamy wysokość emerytur 2021. Minister Maląg: Sytuacja jest wyjątkowa

Szefowa resortu powiedziała, że w „w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, ale nie mniej niż o kwotę 50 złotych”.

Resort rodziny i polityki społecznej przygotował projekt stosownej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z projektu wynika, że waloryzacja rent i emerytur nastąpi, o wskaźnik waloryzacji, ale nie mniej niż o 50 zł. Wskaźnik waloryzacji prognozowany jest teraz na 103,84 proc. Dopiero jednak Główny Urząd Statystyczny określi go na podstawie realnego wzrostu inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.

Wskaźnik poznamy dopiero w lutym 2021

Gdyby wskaźnik inflacji rzeczywiście okazał się taki, jak prognozowany, emerytury i renty nie wzrosłyby o co najmniej 50 zł, lecz mniej. Resort postanowił więc na tę sytuację zabezpieczyć świadczeniobiorców. – Sytuacja w kraju w związku z pandemią jest wyjątkowa, dodatkowo przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie znany dopiero w lutym 2021 roku. W związku z tym w naszym projekcie przewidujemy rozwiązanie na wypadek, gdyby ten ogłoszony w lutym przyszłego roku wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 procent, który to wskaźnik zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 złotych – powiedziała minister Maląg.

Jakie będą emerytury i renty w 2021 roku?

Co najmniej o 50 zł wyższe. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinne i renta socjalna zostaną podniesione do kwoty 1250 zł. Zaś renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do kwoty 937,50 zł.

W projekcie ustawy jest napisane, że przyjęcie zasady waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 50 zł sprawi również, że świadczenia wypłacane w kwocie poniżej 1302,08 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad.

Ministerstwo rodziny prognozuje koszt waloryzacji ustawowej (przy wskaźniku 103,84 procent) na około 9,6 mld zł. Prognoza zawiera trzynastą emeryturę.

