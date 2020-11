Pizza Hut będzie oferować pizze z bezmięsnymi kiełbaskami

Pizza Hut wprowadziła we wtorek 10 listopada dwie pizze z kiełbasą firmy Beyond Meat w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na razie na ograniczony czas, wykorzystując szaleństwo konsumentów na punkcie mięsnych opcji pochodzenia roślinnego podczas pandemii COVID-19.

Pizza bez mięsa, ale z zamiennikiem

Sieć, której właścicielem jest Yum Brands Inc. z siedzibą w USA, podąża za zamiennikiem mięsa, ponieważ coraz więcej osób szuka zdrowszych przekąsek i bezmięsnych potraw także w sieciach fast food.

W przypadku Beyond Meat transakcja oznacza kolejnego potężnego kontrahenta i pojawia się dzień po ogłoszeniu, że Beyond Meat współtworzyła hamburgera dla McDonald’sa i jego nowej linii produktów imitujących mięso „McPlant”, która zadebiutuje w 2021 roku.

Na początek dwie pizze

Pizza Hut zapowiedziała, że będzie oferować kiełbaski ze sztucznym mięsem Beyond Meat jako opcję z 1 dodatkiem w Beyond Italian Sausage Pizza i jako specjalny przepis w innej pizzy, The Great Beyond Pizza, w restauracjach w USA i niektórych Pizza Hut Express od 10 listopada, do wyczerpania zapasów.

W Wielkiej Brytanii taka pizza będzie oferowana w trzech punktach w Londynie tylko przez trzy tygodnie, a także w niektórych lokalizacjach w Luton i Liverpoolu. Pizze będą dostępne tylko z dostawą i na wynos w obu krajach.

Konsumenci pragną więcej alternatyw mięsnych pochodzenia roślinnego. Detaliści i duże sieci fast foodów odpowiedziały na wezwanie, rozpoczynając współpracę z kilkoma markami i dodając pozycje do menu.

Pizza Hut podpisała umowę z Beyond Meat w trzy miesiące po tym, jak przeprowadziła próby pizzy Beyond Sausage w pięciu miejscach w Puerto Rico i przetestowała swoje pierwsze burgery w Beyond Burger w Chinach w czerwcu ubiegłego roku.

W poniedziałek 9 listopada Beyond Meat podała, że kwartalna sprzedaż rosła w najwolniejszym tempie od czasu wejścia na giełdę w 2019 roku, ponieważ kupujący zaczęli kupować hamburgery, kiełbaski i klopsiki w sklepach, zaopatrując się wcześniej.

