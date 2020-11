Europejska płaca minimalna w Polsce. Czy przedsiębiorcy ją udźwigną?

Do europejskiej płacy minimalnej prze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak donosi Radio Zet, które obszernie zajęło się tematem, mówi o niej coraz częściej i głośniej.

Tymczasem europejska płaca minimalna to kłopot dla polskich przedsiębiorców, jak się okazuje w jakiejkolwiek wysokości by ona nie była. Nasze firmy uważają, że jej nie udźwigną, jeśli metodę wyliczania ustalą decydenci z UE.

Europejska płaca minimalna. Kto miałby ją ustalać?

A co mówią i co mówi Ursula von der Leyen? Że są Europejczycy, którzy pracują, ale zarabiają tyle, że nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb. Potrzebna jest im płaca minimalna, która to zapewni. Najważniejsze, że płaca nie byłaby jednakowa dla całej Unii.

Dane europejskie dotyczące polskiej płacy minimalnej są takie, że wynosi ona 611 euro (Eurostat). To więcej niż w Czechach i na Węgrzech (odpowiednio 575 euro i 487 euro), ale znacznie mniej niż we wspomnianej Francji i Niemczech (odpowiednio 1539 euro i 1584 euro), nie mówiąc o Luksemburgu (2142 euro).

Ile miałaby wynosić europejska płaca minimalna?

Wg Radia Zet nie są jeszcze podjęte decyzje, na razie toczą się dyskusje. KE chce, żeby europejska płaca minimalna wynosiła 60 proc. mediany zarobków w danym kraju. Wówczas płaca wynosiłaby nie więcej niż 550 euro, a więc nawet mniej niż obecnie.

A jednak przedsiębiorcy są na nie i uważają, że płaca minimalna powinna być decyzją lokalną. Medium cytuje Roberta Lisickiego z departamentu pracy Konfederacji Lewiatan: – Opowiadamy się za przeprowadzeniem dyskusji na temat skutecznych mechanizmów ustalania wysokości płacy minimalnej oraz wzmocnieniem roli partnerów społecznych. Nie godzimy się jednak, aby te sprawy regulować w unijnej dyrektywie.

To dopiero początek dyskusji. Jeśli nawet europejska płaca minimalna będzie wprowadzona, to miną lata, zanim to nastąpi.

