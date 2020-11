Emerytura Straży marszałkowskiej to skandal? „Generalskie” świadczenia

Średnia emerytura mundurowa Straży marszałkowskiej może wynosić nawet ponad 8 tys. zł netto. To informacja nieoficjalna, ponieważ oficjalnej „Rzeczpospolitej” (ani senatorowi Krzysztofowi Brejzie z KO, który również wystąpił z zapytaniem) nie ujawniono. Nie zrobiła tego ani Kancelaria Sejmu, ani płatnik – Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Straż marszałkowska. Wyjątkowo korzystna ustawa

Reforma Straży marszałkowskiej miała miejsce w 2018 roku. Zgodnie z nią na emerytury wg nowych zasad funkcjonariusze mogą przechodzić od kwietnia 2020 roku. Do końca sierpnia 2020 roku zrobiło to 42 z nich, średni wiek emerytów wynosił 57 lat.

Z informacji dziennika wynika, że strażnicy zaczęli pobierać świadczenia w wysokości od 6,5 tys. zł do 12,5 tys. Średnia u policjantów przechodzących na emeryturę wynosi 3,9 tys. zł. Periodyk wyjaśnia, że ustawa nie traktuje wyliczenia dla mundurowych jednakowo. O ile w policji świadczenie wylicza się na podstawie ostatnio zajmowanego stanowiska, to w Straży marszałkowskiej (i służbie celno-skarbowej) na podstawie średniego wynagrodzenia z dziesięciu lat, na dodatek wskazanych przez funkcjonariusza.

Skandal z „generalskimi” emeryturami?

Tym samym wyliczenie jest dużo korzystniejsze, bo obliczone na podstawie godzin i nadgodzin, których Straż marszałkowska ma zwykle po kilkadziesiąt miesięcznie (to w związku z brakami kadrowymi). „Rzeczpospolita” cytuje byłego posła Jerzego Dziewulskiego: – To jest na poziomie niezłego skandalu. Moi koledzy, byli antyterroryści, mają emerytury w przedziale od 3,5 do 4,5 tys. zł. Tymczasem strażnik z Sejmu stoi cały dzień w cieple, ewentualnie przy furtce czy bramie, i może co najwyżej skręcić nogę, biegnąc za marszałkiem.

Pracownicy cywilni Kancelarii Sejmu też nie ukrywają wściekłości i nazywają emerytury Straży marszałkowskiej „generalskimi”.

