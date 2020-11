500 zł na sprzęt dla nauczycieli. Którzy nie otrzymają dofinansowania?

O 500-złotowym wsparciu dla nauczycieli premier Mateusz Morawiecki poinformował 4 listopada podczas konferencji prasowej. Wówczas ogłosił przejście klas 1-3 na nauczanie zdalne. Powiedział, że wsparcie ma pomóc nauczycielom w zakupie sprzętu niezbędnego do nauczania zdalnego.

500 zł dla nauczycieli. Pół miliona dostanie wsparcie

Na zakupy nauczyciele mogą (mogli) wybrać się od 1 września do 7 grudnia. 500 zł mogą (mogli) przeznaczyć wyłącznie na dofinansowanie monitora, laptopa, statywu, kamery internetowej, słuchawek, mikrofonu, drukarki, pamięci zewnętrznej, zakupu smartfona, oprogramowania komputerowego, dostępu do internetu i kilku innych artykułów/usług. Pieniądze trafią na konta nauczycieli do 31 grudnia 2020 roku (wcześniej trzeba złożyć wniosek). Dofinansowanie obejmie ok. 542 tys. nauczycieli.

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowania nie otrzymają:

nauczyciele oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;



nauczyciele przebywający do 7 grudnia na świadczeniu rehabilitacyjnych bądź urlopach wychowawczych, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim bądź rodzicielskim;



nauczyciele przebywający do 7 grudnia na bezpłatnym urlopie (jeśli trwa dłużej niż 14 dni);



nauczyciele, którzy do 7 grudnia 2020 roku byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.



Nauczycielom, którzy kwalifikują się do programu, ale pracują w kilku placówkach, 500 zł należy się jednokrotnie.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną