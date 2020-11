Orlen kupił Ruch. Będą usługi kurierskie i „formaty gastronomiczno-sklepowe”

Koncern PKN Orlen objął akcje nowej emisji Ruchu, które stanowią 65 proc. kapitału firmy. Podwyższony został kapitał firmy, o czym zdecydował właściciel Ruchu, spółka zależna Alior Banku. To ona przejęła Ruch za złotówkę w czerwcu 2020 roku od Lurena Investments (spółki wieloletniego prezesa Ruchu Igora Chalupca). Wówczas porozumiały się też trzy wielkie firmy. Orlen, Alior i PZU ustaliły, że zainwestują w rozwój Ruchu. Zgodzono się, że 65 proc. akcji Ruchu należeć będzie do Orlenu, 6 proc. do Alior Banku i 29 proc. do PZU i PZU Życie. Tak się stało.

Ruch czekają nowe inwestycje

Jak napisał wcześniej „Puls Biznesu” nieoficjalnie firmy zgodziły się, że zainwestują w kolportera 130 mln zł (Orlen), plus 58 mln zł (PZU i PZU Życie), plus 12 mln zł (Alior Bank).

Nabywca 65 proc. Akcji i główny udziałowiec Ruchu PKN Orlen pisze w komunikacie z okazji objęcia walorów o rozwoju usług kurierskich i nowych formatach gastronomiczno-sklepowych. „[Kupno Ruchu] to ważny krok do dalszego intensywnego rozwoju obszaru detalicznego Koncernu opartego o lokalizacje poza stacjami paliw i kompleksowe usługi dla klientów, w tym kurierskie”.

Obajtek: nowe sklepy, usługi kurierskie i gastro

– Jesteśmy poważnym inwestorem, otwieramy kolejny rozdział w historii spółki Ruch obejmując wyłącznie nowe akcje wyemitowane przez spółkę. Dzięki przejęciu kontroli możemy już wykorzystać pewne synergie, które wzmocnią spółkę i równolegle wprowadzą nasz biznes detaliczny na wyższy poziom. Na bazie spółki Ruch chcemy m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe. Poprzez efektywne wykorzystanie aktywów Ruch i Grupy Orlen znacząco wzbogacimy naszą ofertę, na czym niewątpliwie skorzystają klienci, a także nasi akcjonariusze – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Czytaj też:

PKN Orlen spłacił długi Ruchu wobec wydawców prasy. Przejęcie jeszcze w tym miesiącu