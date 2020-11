Premier ogłosił uruchomienie Tarczy Finansowej 2.0 dla biznesu

Na czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że dotychczasowe rozwiązania rządu (instrumenty wspierające biznes w walce z koronakryzysem) przynoszą rezultaty, ale władza nie chce na tym poprzestać.

Szef rządu zapowiedział w związku z tym Tarczę Finansową 2.0 dla gospodarki. Jak mówił, Tarcza 2.0 będzie przeznaczona „dla branż najbardziej potrzebujących” wsparcia. – Takie branże to: turystyka, kultura, rozrywka, gastronomia. Jest tych branż, opierając się o PKD, około 40 – powiedział.

Koronawirus w biznesie. Co zawiera Tarcza 2.0?

Premier wskazał, że Tarcza 2.0 do walki ze skutkami pandemii w gospodarce opiewa około 35-40 miliardów złotych. Mateusz Morawiecki wyliczał, m.in., że trzy miliardy złotych trafią do mikrofirm, a pięć miliardów do małych i średnich firm.

Jakie instrumenty przewidują rządzący w Tarczy Finansowej 2.0? To m.in:

Postojowe;

Świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Dotacje bezzwrotne (mają objąć mikrofirmy i MŚP);

Zwolnienia ze składek ZUS.

Subwencje mają być uzależnione od spadku obrotów i w całości bezzwrotne, jeśli przedsiębiorstwa spełnią określone warunki, jak utrzymanie firmy, utrzymanie zatrudnienia. Dla mikrofirm i małych oraz średnich przedsiębiorstw przewidziano do 10 miliardów złotych środków bezzwrotnych.

Kiedy ruszy Tarcza Finansowa 2.0?

Premier Mateusz Morawiecki nie doprecyzował podczas konferencji prasowej, kiedy dokładnie będzie można zacząć korzystać z pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Wskazał jedynie, że Tarcza 2.0 ruszy w ciągu najbliższych dni.

Także w materiałach informacyjnych, które publikuje Kancelaria Premiera, nie ma wskazań, kiedy wystartuje Tarcza 2.0 i jak długo będzie funkcjonować.

twitter