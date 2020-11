Wiadomo, kiedy zacznie się nabór wniosków o pieniądze z Tarczy 2.0

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd wdraża Tarczę Finansową 2.0. Tarcza 2.0 będzie przeznaczona „dla branż najbardziej potrzebujących” wsparcia. Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że chodzi o 38 branż.

Czytaj też:

Tarcza Finansowa 2.0. Które branże dostaną pieniądze? LISTA

Tarcza 2.0. Miliardy dla wszystkich rodzajów firm

Pieniądze z Tarczy Finansowej 2.0 trafią do mikro-, małych, średnich i dużych firm. Z informacji opublikowanych przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że do mikrofirm (do 9 osób) trafi łącznie ok. 3 miliardy złotych, do MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw, 10-249 osób) ok. 7 miliardów złotych, a do dużych firm, czyli przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób i posiadających obrót powyżej 50 mln euro, łącznie ok. 25 miliardów złotych.

Kiedy nabór wniosków na pieniądze z Tarczy Finansowej 2.0?

Polski Fundusz Rozwoju wskazał, że wnioski będą mogły być składane przez mikro-, małe i średnie firmy (MŚP) w okresie styczeń-luty 2021 roku, a przez duże firmy w okresie styczeń-marzec 2021.