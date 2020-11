Związki zawodowe żądają: Niech Amazon wreszcie zapłaci

27 listopada 2020 roku, w Black Friday, pracownicy Amazona, związki zawodowe (w tym OZZ Inicjatywa Pracownicza w ramach koalicji Amazon Workers International) oraz obywatele z całego świata, wspierani przez szeroką koalicję sojuszników, m.in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, rozpoczynają kampanię #MakeAmazonPay („Niech Amazon zapłaci”).

Wielki bunt przeciwko praktykom Amazona

Organizatorzy postulują, by Amazon uczciwie płacił swoim pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko oraz płacił podatki. Polski związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza, działający od 2014 r. w polskich magazynach Amazona, też włącza się w te działania. Zresztą pracownicy Amazona w Polsce już od listopada protestują pod hasłem „2 000 zł dla każdego”, domagając się godnych zarobków i dodatków.

Związkowcy i organizatorzy akcji #MakeAmazonPay („Niech Amazon zapłaci”) przypominają, że Amazon to jedna z najpotężniejszych korporacji na świecie, na czele której stoi najbogatszy człowiek świata, prezes Jeff Bezos. Piszą, że podczas pandemii Amazon stał się korporacją wartą biliony dolarów, a sam Bezos stał się pierwszą osobą w historii, która zgromadziła 200 miliardów dolarów osobistego majątku. Dodają, że wraz z rozwojem korporacyjnego imperium Amazona wzrósł również jego ślad węglowy, który przekracza dwie trzecie wszystkich krajów na świecie.

„Amazon lawiruje w temacie podatków”

Związkowcy podnoszą, że korporacja pozbawia państwa dochodów z podatków, pokonując światowe rekordy w unikaniu ich. „W 2019 roku Amazon zapłacił zaledwie 1,2 proc. federalnego podatku dochodowego w USA, kraju, w którym ma swoją siedzibę, w porównaniu z 0 proc. z dwóch poprzednich lat” – piszą organizatorzy.

Żądań jest bardzo dużo

Lista postulatów jest bardzo długa, obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Organizatorzy i sygnatariusze domagają się m.in.:

Podniesienia płac pracowników we wszystkich magazynach Amazona zgodnie z rosnącym bogactwem korporacji,



Wynegocjowania odpowiedniego czasu przerw w celu zapewnienia bezpiecznej pracy,



Zawieszenia surowego reżimu produktywności i nadzoru, jakim posługuje się Amazon,



Rozszerzenia płatnego zwolnienia chorobowego na wszystkich pracowników Amazona,



Zakończenia niszczenia związków, poszanowanie prawa pracowników do samoorganizowania się i prawa związków do promowania interesów pracowników oraz natychmiastowe zaprzestanie wszelkich form szpiegowania pracowników i organizatorów,



Dzielenia się władzą z pracownikami oraz wielu innych rzeczy.



Amazon musi zapłacić za niszczenie środowiska

Są też postulaty środowiskowe, nie tylko pracownicze. Organizatorzy chcą m.in. by Amazon: zobowiązał się do zerowej emisji do 2030 roku, zakończył wszystkie niestandardowe kontrakty Amazon Web Services dla firm paliw kopalnych w celu przyspieszenia wydobycia ropy i gazu; położył kres współudziałowi w rasizmie środowiskowym i zaprzestał wszelkiego sponsorowania zaprzeczania zmianie klimatu.

Na koniec czytamy, że związkowcy i aktywiści żądają, by Amazon płacił podatki w krajach, w których prowadzona jest rzeczywista działalność gospodarcza i zakończył nadużycia podatkowe poprzez przenoszenie zysków, luki prawne i korzystanie z rajów podatkowych.

Amazon odpowiada

„To seria wprowadzających w błąd sformułowań źle poinformowanych lub interesownych grup, które wykorzystują profil Amazon do popularyzacji swoich własnych celów”.

– czytamy w oświadczeniu nadesłanym do nas przez firmę Amazon.

„Amazon wspiera swoich pracowników, klientów i społeczności, zapewnia bezpieczne warunki pracy, konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny pakiet świadczeń. Amazon jest również firmą, która wiedzie prym w procesie zmian klimatycznych, dzięki zobowiązaniu do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r., oraz płaceniu miliardów euro podatków na całym świecie”– napisano dalej.

