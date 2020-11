Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka? Ministerstwo ją rozważa

Stosowną interpelację w sprawie złożyła w resorcie rodziny i polityki społecznej posłanka Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Napisała: „14 kwietnia 2018 r. ówczesna wicepremier Beata Szydło ogłosiła podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy kolejne obietnice socjalne. W swoim przemówieniu poświęciła wiele miejsca polityce prorodzinnej i pomocy kobietom ciężarnym. W ramach tzw. programu „Mama plus” obiecała Polkom premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że beneficjentkami nowego pomysłu będą matki, które urodziły drugie dziecko w ciągu maksymalnie dwóch lat od chwili narodzin pierwszego dziecka”.

Potem w interpelacji posłanka Gajewska zapytała, co z realizacją obietnic.

Ministerstwo rodziny: „Tak, rozważamy premię”

Odpowiedziała jej Barbara Socha, podsekretarz stanu w MRiPS: „Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z uwagą przygląda się różnym rozwiązaniom pokazywanym w badaniach oraz wprowadzanym w innych krajach, które w dłuższej perspektywie mogą mieć pozytywny i istotny wpływ na poprawę sytuacji demograficznej Polski. Propozycja tzw. premii za urodzenie drugiego dziecka mającej stanowić zachętę dla rodziców do podejmowania decyzji o posiadaniu kolejnych dzieci również jest rozpatrywana. Musi ona jednak wpisywać się w szerszy zestaw działań służących rozwojowi rodziny i wymaga jeszcze dalszych prac”.

Resort rodziny: „Pracujemy nad strategią”

Barbara Socha dodała w odpowiedzi, że „obecnie przygotowywana jest Strategia Demograficzna, której celem jest wyznaczenie kierunków działań wpływających na zwiększenie dzietności pozwalających na odnowę demograficzną kraju. Stawia przed sobą 3 główne zadania: zmniejszenie barier do posiadania dzieci, zwiększenie idealnej wielkości rodziny oraz zmniejszenie skali odkładania urodzin w czasie. Omawiany instrument stanowi część działań w kierunku realizacji celu ostatniego, jakim jest zachęcanie rodziców do wcześniejszych urodzin, dlatego jest on brany pod uwagę w pracach nad Strategią”.

