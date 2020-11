Do wygrania 1 milion zł. Za skonstruowanie „zielonej” elektrowni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przypomina o zbliżającym się terminie zakończenia rejestracji do „Wielkiego Wyzwania: Energia”. Zadaniem, kierowanym przede wszystkim do wynalazców, naukowców i innowatorów, jest opracowanie prototypu kompaktowego urządzenia do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną w możliwie najefektywniejszy sposób. Dla najlepszego projektu czeka nagroda w wysokości 1 miliona zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 grudnia 2020 r. „Wielkie Wyzwanie: Energia” jest pierwszą taką inicjatywą w Polsce. NCBR do spróbowania swoich sił w tej realizowanej ze środków funduszy europejskich inicjatywie zaprasza wszystkich chętnych: naukowców, przedsiębiorców, studentów czy „garażowych” pasjonatów. Udział nie jest obarczony wieloma formalnościami, nie wymaga też dużego nakładu finansowego.

„Wielkie Wyzwanie: Energia” ma być technologiczną odpowiedzią na ważny problem społeczny. W jej ramach ma zostać opracowana efektywna instalacja wykorzystująca energię wiatru.

– Projekt „Wielkie Wyzwanie: Energia” daje możliwość realizacji zadań związanych z tworzeniem przyszłości bardziej przyjaznej środowisku naturalnemu. Dzięki temu przedsięwzięciu chcemy pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych, że dzięki zespołom wizjonerów, nierzadko konstruujących wynalazki jedynie na swoje potrzeby, możemy zmieniać nasze otoczenie – mówi Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Celem powołania NCBR było stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy świata nauki, innowacji i biznesu. Za pomocą tego projektu chcemy zwrócić uwagę tych środowisk na możliwości, które stwarza dla nich nasza instytucja. Trzymamy kciuki za zwycięzcę, ale będziemy pilnie obserwować prace każdego ze zgłoszonych zespołów – dodaje.

Ostatnia szansa na zgłoszenia

W związku z postępującą pandemią COVID-19, NCBR przedłużył termin zgłoszeń. Ostatecznie, rejestracja zakończy się 14 grudnia 2020 roku. Nie przewidziano limitu uczestników. Podjąć wyzwanie można indywidualnie lub w zespole, a zgłosić może się każdy – NCBR nie stawia ograniczeń, nie konkretyzuje wymagań dotyczących wykształcenia czy doświadczenia uczestników.

W jaki sposób zostaną wybrani zwycięzcy „Wielkiego Wyzwania: Energia”?

Ćwierćfinałowa weryfikacja odbędzie się na podstawie oceny 3 minutowych filmów nadesłanych przez uczestników – NCBR sprawdzi, czy zaprezentowane prototypy działają. Półfinał będzie polegać na przeprowadzeniu testu działania urządzenia w warunkach sztucznego wiatru. Każdy prototyp zostanie podłączony do aparatury pomiarowej dostarczonej uczestnikom przez organizatora. Podczas ostatniego etapu zawodów na stadionie PGE Narodowy, tak jak w półfinale, urządzenia zostaną poddane działaniu sztucznego wiatru o zmiennej prędkości, identycznego dla każdego z nich. Wielki finał potrwa maksymalnie 6 godzin, a drużyna, która najlepiej poradzi sobie z zadaniem przetworzenia energii wiatru w energię elektryczną zostanie zwycięzcą wyzwania i wygra jeden milion złotych.

Amerykański pierwowzór „Wielkiego Wyzwania: Energia”

Przedsięwzięcie NCBR inspirowane jest amerykańskim DARPA Grand Challenge, którego zadaniem nadrzędnym jest przyspieszenie rozwoju danej technologii. DARPA, amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności, odpowiedzialna jest m.in. za opracowanie prototypu SIRI, czyli inteligentnego asystenta osobistego, będącego częścią systemów operacyjnych Apple. Pierwsza edycja DARPA Grand Challenge odbyła się w 2004 r., a były to zawody samochodów autonomicznych. W kolejnych latach, powtarzano amerykańskie wyzwania, koncentrując się na stworzeniu robota do pracy w ekstremalnych warunkach naturalnych, projektowaniu biblioteki modeli do produkcji złożonych systemów obronnych, czy konstrukcji robotów do eksplorowania terenów podziemnych.

