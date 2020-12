Milion zł odszkodowania za nielegalne udostępnianie Polsatu i Canal+

Proceder sharingu nie jest rzadkością. Rzadkością jest kwota odszkodowania, jaką tym razem zasądził sąd w Wieliczce wobec organizatora procederu. To ponad 1 milion złotych.

Poszkodowani: Cyfrowy Polsat i Canal+

Mieszkaniec powiatu krakowskiego, jak podaje Polsatnews.pl, zorganizował sharing dwóch operatorów. Udostępniał płatne telewizje, pobierał stosowne opłaty. Były one znacznie niższe od tych, które odbiorcy musieliby płacić, gdyby zawarli legalne umowy z dostawcami. Podczas przeszukania mieszkania organizatora nielegalnego procederu policja znalazła min. 180 tys. zł w gotówce.

Przestępstwo trwało dość długo, a sąd w Wieliczce nie miał nad popełniającym je mężczyzną litości. Zarządził odszkodowanie w wysokości ponad 1 mln zł, a konkretnie 526 299,53 złotych na rzecz pokrzywdzonego Cyfrowego Polsatu S.A. oraz 526 299,53 złotych na rzecz pokrzywdzonego Canal+ Polska S.A.

Pełna infrastruktura sharingowa

To nie wszystko, mężczyzna dostał też wyrok więzienia. Są zawyrokował wobec niego o roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech lat.

Na wyrok trzeba było czekać ponad 2,5 roku, ponieważ do zatrzymania organizatora sharingu doszło w marcu 2018 roku. Jak informuje Polsatnews.pl zorganizował on całe techniczne zaplecze, od serwerów, po dekodery i komputery. Do nich było wpiętych kilkadziesiąt kar abonenckich, a udostępnianie sygnału odbywało się przez internet.

Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn. Drugi również został skazany na zapłatę odszkodowania i dostał wyrok w zawieszeniu.

