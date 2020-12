Pobrexitowe wizy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dokument?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że do Wielkiej Brytanii będzie można wjechać z dowodem osobistym do 30 września 2021 r., a osoby posiadające status osiedlonego do końca roku 2025. Przyjazd na pobyt nieprzekraczający sześciu miesięcy nie będzie objęty wymogiem posiadania wizy. Ci, którzy będą chcieli osiedlić się w Zjednoczonym Królestwie na dłużej, będą musieli spełnić szereg warunków.

Od 1 stycznia 2021 roku, aby otrzymać wizę dla wykwalifikowanych pracowników, trzeba będzie otrzymać odpowiednią sumę punktów, przyznawanych w zależności od spełnienia określonych kryteriów. Należy zdobyć ich co najmniej 70, przy czym 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe. System ten dotyczy zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i pozostałych państw świata. – Ten system uważamy za bardziej sprawiedliwy, bo ocenia ludzi z całego świata według tych samych kryteriów. Patrzymy na ich umiejętności, a nie na to, skąd jest ich paszport – powiedział Polskiemu Radiu Kevin Foster, sekretarz stanu ds. imigracji w brytyjskim MSW.

Kryteria obowiązkowe:

oferta pracy od zatwierdzonego sponsora

adekwatność umiejętności do oferty

znajomość języka angielskiego.



Kolejne punkty będą przyznawane w zależności od:

zarobków przewidzianych w ofercie

wykształcenia

od tego, czy w danym sektorze są wakaty



Wiza pobrexitowa - ile kosztuje?



Koszt uzyskania wizy to około 600 funtów. Dokument będzie przyznawany czasowo.

Czytaj też:

Leszek Miller o Polsce i budżecie UE: Zostaniemy jak ciamajda w kącie