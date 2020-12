Polacy wyrzucają 5 milionów ton żywności rocznie. Pierwsze takie badania

Takich badań dotąd nie przeprowadzono. W ostatnim czasie zrobiły to zespoły badawcze Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Instytucje zaprezentowały właśnie wyniki badań, przeprowadzonych w ramach projektu PROM.

Wielka góra marnowanej żywności

Skala marnowania żywności w Polsce, uznawanej dotąd za kraj, w którym pod tym względem nie jest najgorzej, jest przerażająca. Rocznie na wysypisko dojeżdża 208 tysięcy zapakowanych po brzegi TIR-ów (ładowność 24 tony każdy). Dziennie przed umownym śmietnikiem pojawia się 569 TIR-ów. To spora kolejka.

Jak podają instytucje zaangażowane w badania, rocznie na wszystkich etapach - od produkcji, przez przetwórstwo i dystrybucję, po konsumpcję - w Polsce marnuje się 4840 tys. 946 ton żywności.

Najwięcej marnujemy we własnych domach

Największymi marnotrawcami są zdecydowanie konsumenci. Odpowiadają za 60 proc. zmarnowanej żywności, konkretnie 2917 tys. 775 ton. Z kolei produkcja i przetwórstwo marnują 30 proc. z reszty, czyli 1503 tys. 110 ton. W całym łańcuchu strat produkcja rolnicza odpowiada za ok. 15 proc. marnowanej żywności.

Do tego dochodzi 15 proc. marnowanej żywności przez przetwórstwo. Transport i magazynowanie to jedynie 1 proc. marnowania, handel 7 proc., a gastronomia 1 proc.

„Rzeczpospolita” cytuje Roberta Łabę, kierownika zadania w projekcie IOŚ-PIB: – W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucane do kosza są blisko 153 kg żywności w całym łańcuchu żywnościowym, a aż 92 kg w polskich domach. To tak, jakby każdego dnia, przez cały rok, w każdej sekundzie Polacy w swoich domach wyrzucali 184 bochenki chleba.

Problem marnowania żywności dotyczy całego świata. Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na świecie co roku marnuje się 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia. To jedna trzecia produkcji żywności na Ziemi.

