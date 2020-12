Pierwszy kraj na świecie pozwolił na sprzedaż sztucznego mięsa

Tym krajem jest Singapur. Azjatycka republika zgodziła się, by amerykański start-up Eat Just zaczął sprzedawać mięso wyprodukowane w warunkach laboratoryjnych, bez zabijania. To doskonała wiadomość dla wegan, ale też tych wszystkich, którym smaku mięsa trudno sobie odmówić, a leży im na sercu dobro planety i zamieszkujących ją zwierząt.

Sztuczne, ale prawdziwe mięso

Clean meat (ang. czyste mięso) to nie jest mięso wyprodukowane z roślin, jak to, które już teraz dostępne jest w sklepach i restauracjach. To już dobrze znamy, powstaje na bazie soi, bobu, ciecierzycy i wielu innych składników roślinnych. Używa się go, jako substytutu mięsa. Tymczasem Clean meat to produkt powstały z komórek pobranych z mięśni żyjącego zwierzęcia. Potem te komórki „hoduje się” w pełnoprawne mięso.

Problemem jest to, że „wyhodowanie” mięsa jest drogie, chociaż tanieje. Pracują nad tym firmy z całego świata, w tym start-up Eat Just, który dostał zgodę na sprzedaż w Singapurze. Jego produkt to kurczak, sprzedawany jako nuggetsy, których cena będzie porównywalna z ceną bardzo dobrej jakości kurczaka hodowlanego.

Ogromne koszty zredukowane, czas na zyski

„Pierwsza na świecie zgoda regulatora na prawdziwe, wysokiej jakości mięso powstające bezpośrednio z komórek zwierzęcych, przeznaczone do bezpiecznej konsumpcji przez ludzi toruje drogę do rozpoczęcia sprzedaży na niewielką skalę w Singapurze” - napisała firma Eat Just w komunikacie.

Jak pisze „Rzeczpospolita” współzałożyciel Eat Just Josh Tetrick nie podaje po ile będzie sprzedawane mięso w Singapurze. Dodaje, że jego firma chce osiągać pierwsze zyski na koniec 2021 roku.

