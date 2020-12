RMF FM: KE przygotowuje zastępczy koronafundusz dla 25 krajów. Bez Polski i Węgier

Nadal trwają negocjacje pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w sprawie kształtu budżetu oraz mechanizmu wiążącego wypłatę funduszy z przestrzeganiem zasad praworządności. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się Polska i Węgry. Portugalski dziennik „Publico” twierdził, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej premier tego kraju Antonio Costa miał skrytykować propozycję uzależnienia funduszy europejskich od przestrzegania praworządności. Dziennikarze twierdzą, że za zamkniętymi drzwiami Portugalia stanęła po stronie Polski i Węgier, które nie zgadzają się na propozycję niemieckiej prezydencji dotyczącą uzależnienia wypłaty unijnych środków od przestrzegania przez państwa członkowskie zasad praworządności. Tym doniesieniom w specjalnym oświadczeniu stanowczo zaprzeczył premier Portugalii.

Z ustaleń RMF FM wynika, że w Komisji Europejskiej trwają obecnie prace nad przygotowaniem zastępczego koronafunduszu. Miałby on objąć 25 państw członkowskich UE, a więc wszystkie poza Polską i Węgrami. Rozważana jest opcja tzw. wzmocnionej współpracy, czyli porozumienia krajów, które chcą przystąpić do nowego funduszu w ramach UE. Źródło w KE powiedziało dziennikarce RMF FM, że byłoby to rozwiązanie tymczasowe, do czasu osiągnięcia porozumienia wszystkich 27 członków UE. Rozgłośnia zaznacza, że wypłata środków z funduszu byłaby warunkowana przestrzeganiem zasad praworządności w ramach nowego mechanizmu.

Ile może kosztować polskie weto?

Jeśli Polska podtrzyma swoje stanowisko i zawetuje unijny budżet oraz fundusz pomocowy, nasz kraj może stracić co najmniej 23 mld euro bezzwrotnych dotacji oraz ponad 34 mld euro udzielanych w ramach tanich pożyczek.

