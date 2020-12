Samolot Elona Muska lądował w Warszawie. Miliarder przyleciał po kopię Cyberpunka?

Co do Muska pewności nikt nie ma. Jego prywatny odrzutowiec był natomiast widziany na warszawskim lotnisku. Potwierdził to specjalny twitterowy profil, poświęcony wyłącznie odnotowywaniu startów i lądowań tego konkretnego samolotu. To dzięki niemu wiemy też, że maszyna Muska spędziła w Polsce około dwóch godzin, po czym poderwała się do dalszej podróży.

twitter

Samolot Elona Muska w Polsce. Skąd ta wizyta?

Dlaczego Elon Musk lub ktoś z jego otoczenia miałby pojawiać się w Polsce? Fani wizjonera podkreślają, że pod koniec listopada jego maszyna wylądowała w Berlinie, gdzie odczekała kilka dni przed dalszym lotem. Warszawa mogła być tylko przystankiem technicznym przed długą trasą.

Niektórzy przypominają jednak, że prawie rok temu szef Tesli i SpaceX ogłosił, że w tej części świata zamierza otworzyć kolejną fabrykę produkującą samochody elektryczne. Nawet jeśli byłaby ona zlokalizowana w Niemczech, sporą część załogi mogliby tworzyć Polacy. Rozpoczęte wówczas poszukiwania dotyczyły bowiem m.in. „koordynatorów zatrudnienia z językiem polskim”.

Samolot Muska w Polsce. Internauci żartują, że przyleciał po Cyberpunka

Internauci zwracają też uwagę na zbliżającą się premierę Cyberpunka 2077, na którego zęby ostrzy sobie Elon Musk. Jego partnerka nagrywała muzykę na soundtrack do dzieła CD Projekt RED, a on sam nigdy nie krył zainteresowania popkulturą i cyberpunkowymi klimatami. Interesował się też możliwością grania na pokładowych komputerach Tesli.

Czytaj też:

Grimes nie może doczekać się Cyberpunka 2077... i startu Starshipa