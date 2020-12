Gigantyczne zwolnienia. 29 tys. osób straci pracę w Lufthansie

O sprawie napisał jako pierwszy tabloid „Bild am Sonntag”, a 6 grudnia informacje dziennika potwierdziły niemieckie linie lotnicze. Skala zwolnień Lufthansie jest ogromna. Pracę po zwolnieniach zachowa jedynie 109 tys. osób. Lufthansa zamierza zwolnić 20 tys. osób za granicą a w Niemczech 10 tys. pracowników w 2021 roku. Lufthansa sprzedała też swoją spółkę-córkę LSG. To firma, która zajmuje się cateringiem. Zatrudnia łącznie 7500 osób.

Pasażerowie kupują, ale to nie pomaga

Poza informacjami o zwolnieniach rzeczniczka prasowa Lufthansy poinformowała także o wzmożonym zainteresowaniu pasażerów lotami świątecznymi. To dobry znak, który jednak nie ochroni pracowników. Wg rzeczniczki trzykrotnie wzrosła liczba zakupionych biletów na połączenia na dwie Wyspy Kanaryjskie (Teneryfę i Fuertewenturę) oraz czterokrotnie na bilety do Kapsztadu (Republika Południowej Afryki) i do Cancún (Meksyk).

Lufthansa z państwową pomocą

Lufthansa, która wykazała gigantyczne straty związane z pandemią koronawirusa (5,6 miliarda euro w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 roku), i która otrzymała ratującą przed bankructwem pomoc państwa, zobowiązana jest do ograniczenia zatrudnienia do 100 tys. osób.

Plan zakłada dobrowolne zwolnienia starszych pracowników, zmniejszenie czasu pracy i zwykłe zwolnienia grupowe.

