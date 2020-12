Podwyżki opłat w dużym banku. Jaka jest ich skala?

Bank wyjaśnia skąd podwyżki. „W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe. To wpływa na naszą działalność, w tym rozwój oferowanych produktów i usług. Dlatego podwyższamy niektóre ceny” - napisał bank.

Do swoich klientów mBank napisał, że nie zmienia opłat za najważniejsze usługi bankowe: prowadzenie konta czy korzystanie z bankomatów.

Najważniejsze zmiany w cenniku mBanku

Bank napisał do klientów:

podnosimy prowizję za odnowienie kredytu odnawialnego,



podnosimy niektóre opłaty dotyczące kart debetowych oraz kredytowych,



wprowadzamy prowizję 4 proc. za wszystkie transakcje kartami (do konta i kredytowymi): w loteriach i totalizatorach, w kasynach (również internetowych), salonach gier, zakładach bukmacherskich, wzrosną opłaty za wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach.



Kredyt odnawialny z nowymi opłatami

Od 4 stycznia 2021 r. wzrośnie w mBanku prowizja za udzielenie, podwyższenie i odnowienie kredytu odnawialnego. Wysokość prowizji za udzielenie, podwyższenie i odnowienie kredytu odnawialnego do kont: eKonto możliwości, eKonto osobiste, eKonto m, eKonto, eKonto standard, eKonto plus, eKonto z darmowymi bankomatami, eKonto dla młodych, eKonto mobilne, mKonto Multi wyniesie 3,5-5 proc. kwoty kredytu, min. 99 zł.

Wysokość prowizji za udzielenie, podwyższenie i odnowienie kredytu odnawialnego do kont: mKonto Aquarius i mKonto Intensive wyniesie 3,1-5 proc. kwoty kredytu, min. 99 zł.

Konta i karty do konta

Od 1 marca 2021 r. bank podwyższa niektóre opłaty i prowizje dla kont, kart do kont oraz za wybrane transakcje na koncie. Zmienia warunek zwolnienia z opłaty za kartę (główną lub dodatkową) do eKonta osobistego. Podwyżki można uniknąć wykonując dowolną kartą (debetową lub kredytową) transakcje bezgotówkowe o wartości min. 350 zł.

Bank podnosi do 10 zł wysokość miesięcznej opłaty za kartę debetową (główną lub dodatkową) do: eKonta standard, eKonta, eKonta plus, eKonta m dla posiadaczy powyżej 25 roku życia i eKonta z darmowymi bankomatami. Tej opłaty też można uniknąć. Nie zapłaci się, jeśli w każdym miesiącu dokona się transakcji kartą (do konta lub kredytową) na łącznie 350 zł i choć raz zaloguje się do aplikacji mobilnej.

Bank podnosi do 9 zł opłatę miesięczną za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”. Podnosi prowizję za wpłatę gotówki we wpłatomatach Euronetu do 0,5 proc. (min. 5 zł). Wprowadza też prowizję 4 proc. za wszystkie transakcje kartami: w loteriach i totalizatorach, w kasynach (również internetowych), salonach gier i zakładach bukmacherskich.

Karty kredytowe

Od 1 marca 2021 r. bank wprowadza 4 proc. prowizji za wszystkie transakcje kartami: w loteriach i totalizatorach, w kasynach (również internetowych), salonach gier i zakładach bukmacherskich. Podnosi opłatę za przelew z rachunku karty kredytowej do 7 proc. (min. 6 zł). A za ponad rok (od 1 marca 2022 r.) podnosi opłatę roczną za niektóre karty kredytowe.

