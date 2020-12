Mateusz Morawiecki na szczycie Rady Europejskiej. Porozumienie w sprawie unijnego budżetu coraz bliżej

W środę 9 grudnia mnożyły się nieoficjalne doniesienia na temat kompromisu, jakie pozostałe kraje Unii Europejskiej wypracowały z Polską i Węgrami. Jak dotąd nie było oficjalnych stanowisk rządów w Warszawie i Budapeszcie, a jedynie zdawkowe sygnały, że udało się wypracować wstępne porozumienie.

Negocjacje unijnego budżetu. Co wiemy?

Niemiecki dziennikarz z radia DLF Peter Kapern opublikował treść projektu wstępnego porozumienia, z którego wynika, że w przypadku tzw. mechanizmu praworządności (pojawia się też określenie „mechanizmu warunkowości”), będzie on stosowany jedynie wtedy, gdy procedury już opisane w prawie Unii Europejskiej nie będą wystarczające.

Pojawiają się też informacje, jakoby w porozumieniu znalazł się zapis dotyczący implementacji zasady „pieniędzy za praworządność”. Zapisy miałyby wejść w życie dopiero wtedy, gdy zostaną zatwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To wszystko zostało jednak wynegocjowane z Polską i Węgrami, a teraz muszą zgodzić się na to inne państwa członkowskie UE.

„Rzeczpospolita”, powołując się na anonimowego „wysoką rangą przedstawiciela polskich władz”, pisze, że porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej jest „w zasięgu ręki”. „Przed rozpoczynającym się w czwartek kluczowym szczytem przywódców Wspólnoty w polskim obozie negocjacyjnym panuje optymizm” – czytamy.

Czytaj też:

Budżet UE. Dziennikarz ujawnił projekt kompromisu UE z Polską i Węgrami

Szczyt Rady Europejskiej ws. budżetu. Plan spotkań

Teraz pozostaje czekać na to, co wydarzy się na szczycie Rady Europejskiej 10-11 grudnia, podczas którego zapaść mają finalne decyzje w sprawie unijnego budżetu. Centrum Informacyjne Rządu przedstawiło już plan wizyty premiera Mateusza Morawieckiego. W czwartek 10 grudnia przedstawia się on następująco:

godz. 11 – spotkanie Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem

godz. 12.15 – spotkanie koordynacyjne szefów państw Grupy Wyszehradzkiej

godz. 13 – udział premiera w spotkaniu członków Rady Europejskiej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

godz. 13.30 – śniadanie robocze szefów państw UE

godz. 15.30 – sesja robocza Rady Europejskiej

godz. 19.30 – obiad roboczy szefów państw UE

W sobotę głowy państw UE rozpoczną sesję roboczą o godz. 10.

Czytaj też:

„Nie zgadzamy się na to! Walczmy o interes Polski!​”. Zbigniew Ziobro reaguje na doniesienia ws. budżetu UE