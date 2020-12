Do kiedy siłownie będą zamknięte? Premier ma złe wiadomości

W trakcie rozmowy z premierem na antenie RMF FM padło pytanie, czy od 4 stycznia można liczyć na otwarcie siłowni. – Nie – uciął szef rządu – Od 4 stycznia jeszcze nie, ponieważ my do 18 stycznia określiliśmy ten okres jako czas odpoczynku po świętach od różnego rodzaju aktywności – odparł premier, wspominając także stoki narciarskie i hotele. Premier dodał, że do 18 stycznia utrzymywane są rygory, żeby wejść w okres szczepień. Wskazał, że ma nadzieję, że te rozpoczną się w trzeciej dekadzie stycznia.

Siłownie zamknięte, ale są wyjątki

Przypomnijmy, że kluby fitness, siłownie, baseny i aquaparki decyzją rządu zostały ponownie zamknięte 17 października ze względu na wprowadzenie nowych obostrzeń dotyczących drugiej fali koronawirusa. W rozporządzeniach przedłużających zamknięcie siłowni znalazły się jednak zapisy, które zostawiają lukę.

Wprawdzie zabronione jest indywidualne korzystanie ze sprzętów, ale fani wysiłku fizycznego mogą przygotowywać się do „wydarzeń sportowych” oraz brać udział w zajęciach zorganizowanych.

W jaki sposób mogą działać siłownie?

Jak przyznało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ustawodawca „dopuścił działalność basenów, siłowni, klubów i centrów fitness”, a w „zajęciach sportowych, ćwiczeniach indywidualnych lub zajęciach ogólnorozwojowych na otwartej przestrzeni wymagany jest udział trenera, w tym zewnętrznego trenera personalnego, instruktora lub osoby wyspecjalizowanej w prowadzeniu tego typu zajęć, która sprawuje nadzór nad osobą lub osobami uprawiającymi sport podczas określonych zajęć”.

Resort dodał, że aktywność musi być prowadzona z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego – dystansu społecznego, dezynfekcji. „W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz we współzawodnictwie sportowym podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych ma też obowiązek zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć i wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego albo sprzętu sportowego lub w inny sposób ograniczyć kontakt między nimi” – czytamy w informacji, jaką MRPiT przekazało na początku listopada PAP.

