Kredyt we frankach i ugoda z bankiem. Wady i zalety rozwiązania

Stosownych wyliczeń dokonał Expander. Wynika z nich, że przy przykładowym kredycie, który został udzielony w sierpniu 2008 roku, wspomniana ugoda zmniejszyłaby kwotę zadłużenia z 407 238 zł do 156 759 zł. Kurs franka szwajcarskiego wynosił wówczas 1,96 zł. Przy takiej ugodzie rata spadłaby z 2 023 zł do 822 zł. Według analityków ugoda ma taką wadę, że w przypadku jej unieważnienia przez sąd, kwota do spłaty spadnie znacznie bardziej, bo do 27 267 zł. Żeby uzyskać taki efekt, trzebaby jednak czekać wiele lat.

Coraz więcej sądowych spraw frankowiczów

Rośnie liczba frankowiczów, którzy decydują się na pójście do sądu, celem unieważnienia zawartej umowy. Z tego powodu KNF i NBP sugerują bankom, żeby w celu uniknięcia kolejnych pozwów i związanych z nimi kosztów, proponowały frankowiczom ugody. Mają ona polegać na tym, że raty i zadłużenie zostałyby przeliczone w taki sposób jakby kredyt od początku był udzielony w złotych, a nie we frankach.

Ugoda banku z kredytobiorcą ma swoje zalety

Pierwszą i główną zaletą ugody jest brak wieloletniej sądowej batalii. Tymczasem ugoda pozwala w ciągu kilku dni na drastyczne obniżenie raty kredytu i zadłużenia. Analitycy podają przykład kredytu na kwotę 300 tys. zł na 30 lat, zaciągniętego w sierpniu 2008 r. W jego przypadku przekształcenie zmniejszyłoby zadłużenie z 407 238 zł do 156 759 zł.

Rata spadłaby z 2023 zł do 822 zł. Analitycy zaznaczają, że skala zmniejszenia zadłużenia i raty w dużej mierze zależy od kursu po jakim został w przeliczony kredyt. Wyliczenia wykonano dla kredytu udzielonego w najgorszym możliwym momencie, czyli wówczas, gdy kurs franka wynosił jedynie 1,96 zł.

W przypadku kredytu wypłaconego, gdy kurs był wyższy, korzyści byłyby już niższe. Dajmy na to, że kredyt na 300 tys. zł, udzielony na okres 30 lat, został wypłacony w marcu 2007 r. Wtedy kurs wynosił 2,42 zł. Ugoda obniżyłaby zadłużenie z 313 022 zł do 193 163 zł, a rata spadłaby z 1 698 zł do 1 140 zł. Spadek raty to 558 zł, podczas gdy w przy poprzednio analizowanym kredycie aż o 1 201 zł.

Ugoda frankowicza z bankiem ma też wady

Spadek zadłużenia przy ugodzie jest niższy niż uznanie przez sąd umowy kredytu za nieważną od początku. W tym drugim przypadku bank musi oddać zapłacone już raty, a klient bankowi kwotę jaką pożyczył (bez żadnych odsetek).

Może się zdarzyć, że ta suma przekroczy kwotę kredytu, ale w wielu przypadkach to klient będzie jednak musiał dopłacić bankowi różnicę. W przypadku analizowanych przez analityków kredytów z 2007 i 2008 r. taka dopłata wyniesie odpowiednio 48 012 zł i 27 267 zł. To pozostałe zadłużenie jest więc znacznie niższe niż 193 163 zł czy 156 759 zł pozostałe po zastosowaniu ugody.

Jednak na taki efekt trzeba czekać wiele lat i nie ma 100 proc. pewności, że sprawa zakończy się w taki właśnie sposób. „Ponadto kredytobiorca zwykle musi oddać część uzyskanych korzyści (spadek zadłużenia) kancelarii prawnej, która go reprezentowała w sądzie” – pisze Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

