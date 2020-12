Widmo pesymizmu krąży nad światem, Europą i Polską. Tak widzą to szefowie firm

Globalny pesymizm dominuje w Polsce i na świecie. Jak donosi „Business Insider Polska”, powołujący się na badania Kantara wykonane na zlecenie HSBC na grupie wyższych (decyzyjnych) menedżerów w Polsce i 38 innych rynkach (na 6 kontynentach) perspektywy rozwoju biznesu są złe.

Radykalny spadek nastroju

Rok temu jako bardzo dobre oceniało je 51 proc. zarządzających w Polsce i 47 proc. na świecie. Teraz 19 proc. w Polsce i 29 proc. na świecie. Do poziomu sprzed pandemii 68 proc. firm z Polski wróci (w swojej ocenie) do końca 2022 roku, a 19 proc. do końca 2025 roku.

Na jakie przychody liczą polskie firmy w 2021 roku? Według badania przeprowadzonego przed rokiem 88 proc. firm liczyło, że będą one większe. Teraz optymistycznie w przyszłość patrzy 66 proc. firm. 49 proc. polskich firm boi się wpływu na ich biznes drugiej fali koronawirusa, a 27 proc. boi się spadku popytu na ich towary/usługi.

1 firma na 10 „trwa z dnia na dzień”

Polskie firmy, jak wynika z badania, dostosowują się do trudnej sytuacji. Robi tak ponad połowa z nich, 56 proc. Z kolei 35 proc. firm w Polsce i 24 proc. na świecie ma się dobrze, a 9 proc. w Polsce i 19 proc. na całym świecie ma się bardzo źle (ich szefowie próbuje obecnie „przetrwać z dnia na dzień”).

Kiedy firmy wrócą do stanu sprzed pandemii? Badania wśród ich szefów i menedżerów pokazują, że:

68 proc. do końca 2022 roku



19 proc. do 2025 roku



13 proc. już się to udało



8 proc. do końca 2020 roku



1 proc. nigdy.



Czytaj też:

Chaos na giełdach trwa. Każdy powód do zmartwień ma znaczenie