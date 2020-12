Wyższe emerytury dla 74 tys. Polek. Trzeba tylko złożyć wniosek

Chodzi o kobiety z rocznika 1953. Termin złożenia wniosku przez seniorki upływa 11 stycznia 2021 roku. Ustawa mówi, że 74 tys. polskich kobiet z rocznika 1953 dostanie wyrównanie emerytur. Pieniądze trafią do nich począwszy od 1 stycznia 2020 roku.

Skąd się wziął błąd w sprawie emerytek z rocznika ’53?

Doszło do błędu w systemie. W 2013 roku podwyższono wiek emerytalny do 67 lat. W związku z tym zmieniono także zasady obliczania wysokości emerytury dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę. Wprowadzono odjęcia wypłaconych już świadczeń. Okazało się, że kobiety z rocznika 1953 mogły skorzystać z przejścia na wcześniejszą emeryturę na korzystniejszych dla siebie warunkach. A jednak otrzymały niższe świadczenia, mimo zapewnień, że tak się nie stanie.

Trybunał Konstytucyjny: to niezgodne z ustawą zasadniczą

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. W marcu 2019 roku TK uznał przepis za niekonstytucyjny. Potem za sprawę wzięła się izba wyższa polskiego parlamentu, czyli Senat. W lipcu 2020 roku przyjął ustawę, dzięki której emerytury dla kobiet z rocznika 1953 zostaną wyrównane. Ustawa dotyczy 74 tysięcy emerytek. Część z nich dostanie wyrównanie za poprzednie lata (w wysokości 12 tys. zł) oraz podwyżkę świadczeń średnio o 202 zł.

Trzeba złożyć wniosek. ZUS przypomina o terminie

To jednak nie stanie się automatycznie. Emerytki z roku 1953, które nie składały stosownego wniosku kilka lat temu, muszą to zrobić. Termin złożenia wniosku to 11 stycznia 2021 roku. Jest on nieprzekraczalny.

