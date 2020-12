Galerie handlowe ponownie zamknięte. Minister zdrowia podał szczegóły

Galerie handlowe zostaną ponownie zamknięte. Nastąpi to 28 grudnia i będzie to już trzecia tego typu decyzja w 2020 roku. O decyzji rządu poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreślił, otwarte będą dalej sklepy w galeriach, które np. zajmują się sprzedażą artykułów spożywczych czy medycznych.

– Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową – ogłosił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że ma nadzieję, że dzięki kwarantannie narodowej Polska będzie przygotowana na to, by rozpocząć szczepienia na COVID-19.

Szef resortu poinformował także o ograniczeniu działania hoteli, zamknięciu stoków narciarskich i ograniczeniach w przemieszczaniu się na sylwestra. Połączenie tych dwóch decyzji ma wpłynąć na ograniczenie ruchu turystycznego w okresie między świętami Bożego Narodzenia a nowym rokiem.

Galerie handlowe zamknięte po świętach

Galerie handlowe mają zostać zamknięte zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Ze wcześniejszych informacji wynikało, że pozostałe wspomniane obostrzenia mają obowiązywać od 28 grudnia.

Galerie po raz drugi zostały zamknięte 7 listopada i wznowiły działalność pod podwyższonym rygorem sanitarnym dopiero 28 listopada.

Zaraz po wprowadzeniu jesiennego lockdownu właściciele galerii przypominali, że dopiero zaczęli odrabiać straty po pierwszym zamrożeniu gospodarki i zostali ponownie pozbawieni możliwości sprzedaży. Trzecie zamknięcie może być dla wielu z nich nie do przetrwania.

