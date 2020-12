Nowe obostrzenia. Sylwester z zakazem przemieszczania się

Tegoroczny sylwester będzie inny niż wszystkie – to wiemy już od dawna. W czwartek 17 grudnia podczas konferencji prasowej ministra zdrowia otrzymaliśmy potwierdzenie, że w tym roku podczas sylwestra obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się. Od godz. 19 w sylwestra do godz. 6 w Nowy Rok nie będziemy mogli wychodzić z domu – zapowiedziano. Wcześniej minister podał godzinę 21, jednak następnie poprawił się i wskazał 19.

Dopytywany o szczegóły – minister zdrowia wskazał, że wówczas z domu będzie można wyjść na takich samych zasadach jak podczas wiosennego lockdownu (np. do pracy, czy do lekarza). Pozostałe obostrzenia pozostają na tym samym poziomie, jak do tej pory.

Boże Narodzenie 2020

Wiadomo również, że i tegoroczna Wigilia i Święta Bożego Narodzenia nie będą przypominały tych, z jakimi mieliśmy do czynienia do tej pory. W imprezach i spotkaniach rodzinnych będzie mogło uczestniczyć maksymalnie pięć osób. Chodzi o „osoby z zewnątrz”, gdyż te, które zamieszkują pod jednym dachem nie są objęte wspomnianym limitem. Minister wskazał jednak, że nie ma planów, by w święta wprowadzono zakaz przemieszczania się.

Przypomnijmy również, że w kościołach także obowiązują limity – 15 metrów kwadratowych na każdego wiernego. W dniach świątecznych, które zwykle gromadzą tłumy wiernych, ponownie zalecane jest uczestniczenie w mszach transmitowanych w internecie. Kiedy jednak wybierzemy się do kościoła, pamiętać należy nie tylko o limicie osób, ale i o zakrywaniu nosa i ust.

Koronawirus w Polsce

W czwartek 17 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 953 nowych przypadkach koronawirusa. To spadek liczby zakażeń w porównaniu do wczoraj, gdy wykryto ich 12 454. W ciągu ostatniej doby zmarło 431 osób.

Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowano kolejno: w Wielkopolsce, na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Od początku pandemii w Polsce wykryto 1 171 854 zakażenia, z czego 24 345 osób zmarło, a 903 349 wyzdrowiało.

