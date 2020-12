Kwarantanna narodowa od 28 grudnia. Zamknięte hotele, stoki i galerie, zakaz przemieszczania się w sylwestra. Nowe obostrzenia

17 grudnia odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, podczas której szef resortu poinformował o nowych obostrzeniach. – Od 28 grudnia zaczyna obowiązywać kwarantanna narodowa, która potrwa do 17 stycznia – zapowiedział Niedzielski. W tym czasie obowiązywać będą „stare” obostrzenia, a także cała lista nowych.

Nowe obostrzenia. Zamknięte hotele i stoki narciarskie

Zgodnie z zapowiedzią, od 28 grudnia stoki narciarskie i hotele zostaną całkowicie zamknięte. W hotelach będą mogli przebywać jedynie medycy, którzy sprawują opiekę w szpitalach tymczasowych. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Przypomnijmy, że do tej pory w hotelach mogły przebywać osoby, które odbywają podróż służbową. Jednak z przekazów medialnych wiemy, że przywilej ten był nadużywany. Osoby prywatne zgłaszały bowiem zakwaterowanie, udając, że są właśnie w trakcie pobytu służbowego.

Nowe obostrzenia. Zakaz przemieszczania się w sylwestra

Od godz. 19 w sylwestra do godz. 6 w Nowy Rok nie będziemy mogli wychodzić z domu– zapowiedział minister zdrowia. Wcześniej minister podał godzinę 21, jednak następnie poprawił się i wskazał 19.

Dopytywany o szczegóły – minister zdrowia dodał, że wówczas z domu będzie można wyjść na takich samych zasadach jak podczas wiosennego lockdownu (np. do pracy, czy do lekarza). Pozostałe obostrzenia pozostają na tym samym poziomie, jak do tej pory.

W imprezach i spotkaniach rodzinnych w Boże Narodzenie będzie natomiast mogło uczestniczyć maksymalnie pięć osób. Chodzi o „osoby z zewnątrz”, gdyż te, które zamieszkują pod jednym dachem nie są objęte wspomnianym limitem. Minister wskazał jednak, że nie ma planów, by w święta wprowadzono zakaz przemieszczania się.

Nowe obostrzenia. Zamknięte galerie handlowe

Ostatnie obostrzenie dotyczy ponownego zamknięcia galerii handlowych – już trzeciego w tym roku. Galerie po raz drugi zostały zamknięte 7 listopada i wznowiły działalność pod podwyższonym rygorem sanitarnym dopiero 28 listopada. Po świętach galerie ponownie będą musiały zastosować się do obostrzeń.

Zaraz po wprowadzeniu jesiennego lockdownu właściciele galerii przypominali, że dopiero zaczęli odrabiać straty po pierwszym zamrożeniu gospodarki i zostali ponownie pozbawieni możliwości sprzedaży. Trzecie zamknięcie może być dla wielu z nich nie do przetrwania. Podobne obawy pojawiają się w branży hotelarskiej, czy szerzej: turystycznej. Branża gastronomiczna, zamknięta cały czas, z krótką przerwą w wakacje, także informuje o gigantycznych stratach.

