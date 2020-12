Podwyżka świadczenia. Nowy próg dochodów dla 500 plus dla niepełnosprawnych

Program dający 500 zł dodatkowego dochodu osobom powyżej 18. roku życia, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, funkcjonuje od 2019 roku. Program dotyczy też emerytów, którzy mogą starać się o taki dodatek, gdy wymaga tego sytuacja.

Program dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji

Dodatek w wysokości 500 zł nie jest jednak przyznawany automatycznie, jak 500 plus na każde dziecko do 18. roku życia w Polsce. Mogą z państwowej pomocy korzystać tylko ci niepełnosprawni, w przypadku których suma świadczeń nie przekracza 1700 zł brutto. Jeśli przekroczy się tę kwotę, to dodatek nie jest odbierany, ale zmniejszany proporcjonalnie.

Niewielka, ale podwyżka progu dochodów

Teraz rząd zaktualizował dodatek 500 plus dla niepełnosprawnych na 2021 rok. Nowy próg dochodowy został podniesiony o 50 zł i wnosi 1750 zł brutto. Zasada proporcjonalności z poprzednich lat (jeśli suma świadczeń przekracza kwotę, to dodatek jest proporcjonalnie pomniejszany) zostanie utrzymana. Nowy próg dochodów dla świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wchodzi w życie od marca 2021 roku.

Czytaj też:

Pisarz nie może przyjąć nagrody, bo straci zasiłek na niepełnosprawne dziecko