2021. Kolejny rok zwolnień grupowych w polskich firmach

Ten obraz, jaki wyłania się z podsumowania, nie nastraja optymistycznie. W 2021 roku pracę wg medium stracą tysiące osób. Będzie nawet gorzej niż w 2020 roku, a by on zły, zwłaszcza dla niektórych branż.

Ciężki rok dla banków. Ten i kolejny

Ten rok był ciężki dla chociażby banków. Zatrudnienie (dane za PRNews) zmniejszyło się PKO BP (1,4 tys. osób), Banku Pekao (1 tys.), BNP Paribas (956 osób), Getin Banku (849 osób), Alior Banku (337 osób) i w Santander Consumer Banku (365 osób). W tym ostatnim to dopiero początek zwolnień obliczonych na wiele miesięcy.

Gastronomia straciła już 130 tys. pracowników, a do końca roku (wg szacunków Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej) będzie to ok. 200 tys. osób. Kolejne tysiące w 2021 roku. A kolejna branża to górnictwo. 360 pracowników zwolni Polska Grupa Górnicza. Z kolei PG Silesia do marca 2021 roku pozbędzie się 250 osób (na razie zwolnienia zawieszono). Jak wiadomo do 2049 roku górnictwo węgla kamiennego ma się w Polsce skończyć.

Energetyka i handel. Te branże także na liście

Także Polska Grupa Energetyczna uruchomiła program dobrowolnych odejść. Ma zredukować personel o 20 proc. Jeśli się nie uda, to w marcu i kwietniu 2021 roku będą miały miejsce zwolnienia grupowe. Rafako (kotły i urządzenia ochrony środowiska dla energetyki) do 31 marca 2021 zwolni do 400 pracowników.

Zwolnienia będą miały miejsce w turystyce i hotelarstwie. Już w tym roku (dane Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego) od stycznia do końca listopada pracę straciło 38 proc. zatrudnionych tylko w hotelarstwie. Rok może zamknąć się ubytkiem 110 tys. miejsc pracy dla branży hotelarskiej (licząc wszystkie miejsca noclegowe).

Zwolnienia dotkną też lotnictwa. Amerykańska firma Pratt&Whitney zwolni 303 osoby w Rzeszowie i 218 w Kaliszu. A kolejną kategorią jest handel. 1000 osób straci pracę w Grupie Eurocash (w 2 lata). Auchan zwolnił 293 osoby, a wycofujące się z polski Tesco 900. Hebe zwolni 290 osób, a Carrefour wycofało się ze zwolnienia 400 pracowników (choć jak się mówi chodzi o odroczenie).

Lista zwalniających firm jest bardzo długa. I będzie się wydłużać. Tak w Polsce, jak i na całym świecie.

